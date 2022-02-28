Изоляция России продолжается: авиасообщение с государством-агрессором закрыл Кипр

В результате войны против Украины международное сообщество продолжает создавать для агрессора ограничения. В частности, авиасообщение с Россией закрыл Кипр.

Россия продолжает ощущать последствия вторжения в Украину. Теперь население страны-оккупантки будет иметь проблемы с путешествиями на Кипр

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Кипр закрывает соединенные с Россией

Между тем, авиасообщение с Россией закрыл Кипр,

– говорится в сообщении.

Напомним, российская авиакомпания "Аэрофлот" с 28 февраля приостанавливает полеты в Европу.

Закрытие неба ЕС для России: что известно

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 27 февраля сообщила, что Евросоюз закрывает воздушное пространство для всех самолетов России. В частности, и для принадлежащих местным олигархам. Они не могут приземлиться, взлететь или летать над территорией ЕС.

Ранее для России свое небо закрыли следующие страны: Литва, Германия, Ирландия, Словения, Финляндия, Великобритания, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Румыния, Исландия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Северная Македония, Молдова, Латвия.

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