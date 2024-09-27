Целью атаки Израиля по Бейруту был главарь "Хезболлы" Насралла: он мог погибнуть

Израиль 27 сентября нанес мощный удар по ливанской столице Бейруту. Целью этой атаки был лидер группировки "Хезболла" Хасан Насралла.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В результате этой атаки Хасан Насралла мог погибнуть.

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Израиль целился по Насралле во время удара по Бейруту

По словам чиновника, Насралла и некоторые из его помощников были в Бейруте со скорым визитом, когда произошел удар. Собеседник сказал, что менее чем за час до этого Израиль сообщил США, что будет нанесен удар по Насралле.

По словам другого израильского чиновника, знакомого с ударом, Иерусалим использовал во время удара разрушители бункеров – боеприпасы, предназначенные для проникновения в подземные цели. Пока непонятно, был ли удар успешным.

Удар по Бейруту также подтверждал и представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В то же время он не отметил, был ли целью атаки лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, и присутствовал ли он в штаб-квартире группировки на момент обстрела.

После выступления в ООН в пятницу премьер-министр Биньямин Нетаньяху вернется в Израиль в пятницу вечером раньше, чем изначально планировалось, согласно его канцелярии.

Не дайте Насралле затянуть Ливан в пропасть. Мы не воюем с вами. Мы воюем с "Хезболлой", которая захватила вашу страну и угрожает уничтожить нашу. Пока "Хезболла" выбирает путь войны, Израиль не имеет выбора и должен победить группировку,

– сказал Нетаньяху во время своего обращения к ООН за час до удара.

Президент Джо Байден заявил, что "не знал" об атаке на Бейрут и не "принимал в ней участия".

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам, что США не были вовлечены и заранее предупреждены об ударе Израиля. По словам Сингх, министр обороны Ллойд Остин поговорил со своим израильским коллегой, поскольку операция "уже продолжается".

После нападения министерство иностранных дел Ирана обнародовало заявление, в котором назвало США "соучастниками" нападения Израиля, и сказало, что "оба государства должны быть привлечены к ответственности".

Хасан Насралли мог погибнуть в результате удара

Израильский журналист Бен Каспит в соцсети Х сообщил, что у него есть упрямый источник в системе, который уже полтора часа утверждает, что Насралла и вся верхушка "Хезболлы" погибли в результате атаки.

Он знает, что если это неправда, то его уволят. И он настаивает,

– написал журналист.

Тем временем журналисты The Times of Israel со ссылкой на источники отметили, что сейчас идет проверка, был ли лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в штаб-квартире террористической группы в Бейруте, когда недавно ее атаковали израильские ВВС.

Между тем израильский Channel 12 сообщает, что в Иерусалиме считают, что лидер "Хезболлы" Хасан Насралла был убит сегодня вечером во время удара ЦАХАЛ по подпольной штаб-квартире террористической группы в Бейруте.

Вторая крупная израильская телестанция, Channel 13, высказывается немного осторожнее, заявил в заголовке: "Осторожный оптимизм в Израиле: удар по Насралле удался".

Kan TV, государственный вещатель, сначала использует на экране заголовок, что Насралла, как считают, "пострадал", но вскоре также сообщает, что, Израиль считает, что лидер ливанской группировки мертв.

Зато Reuters со ссылкой на источник, близкий к "Хезболле", сообщило, что Насралла может быть жив. То же самое говорило и иранское информагентство Tasnim.