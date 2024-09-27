Про це пише ABC News з посиланням на високопоставленого американського чиновника. Внаслідок цієї атаки Хасан Насралла міг загинути.

До теми У ЦАХАЛ заявили про удар по головному штабу "Хезболли" у Бейруті

Ізраїль цілився по Насраллі під час удару по Бейруту

За словами чиновника, Насралла та деякі з його помічників були в Бейруті зі швидким візитом, коли відбувся удар. Співрозмовник сказав, що менш ніж за годину до цього удару Ізраїль повідомив США, що буде завдано удару по Насраллі.

За словами іншого ізраїльського чиновника, знайомого з ударом, Єрусалим використовував під час удару руйнівники бункерів – боєприпаси, призначені для проникнення в підземні цілі. Наразі незрозуміло, чи був удар успішним.

Удар по Бейруту також підтверджував і речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі. Водночас він не зазначив, чи був ціллю атаки лідер "Хезболли" Хасан Насралла, і чи був він присутній у штаб-квартирі угруповання на момент обстрілу.

Після виступу в ООН у п'ятницю прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху повернеться до Ізраїлю в п'ятницю ввечері раніше, ніж спочатку планувалося, згідно з його канцелярією.

Не дайте Насраллі затягнути Ліван у прірву. Ми не воюємо з вами. Ми воюємо з "Хезболлою", яка захопила вашу країну і погрожує знищити нашу. Поки "Хезболла" обирає шлях війни, Ізраїль не має вибору і повинен перемогти угруповання,

– сказав Нетаньяху під час свого звернення до ООН за годину до удару.

Президент Джо Байден заявив, що "не знав" про атаку на Бейрут і не "брав у ній участі".

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила журналістам, що США не були залучені або заздалегідь не попереджали про удар Ізраїлю. За словами Сінгх, міністр оборони Ллойд Остін поговорив зі своїм ізраїльським колегою, оскільки операція "вже триває".

Після нападу міністерство закордонних справ Ірану оприлюднило заяву, в якій назвало США "співучасниками" нападу Ізраїлю, і сказало, що "обидві держави мають бути притягнуті до відповідальності".

Хасан Насраллі міг загинути внаслідок удару

Ізраїльський журналіст Бен Каспіт у соцмережі Х повідомив, що у нього є вперте джерело в системі, яке вже півтори години стверджує, що Насралла і вся верхівка "Хезболли" загинула внаслідок атаки.

Він знає, що якщо це неправда, то його звільнять. І він наполягає,

– написав журналіст.

Тим часом журналісти The Times of Israel, з посиланням на джерела, зазначили, що наразі йде перевірка, чи був лідер "Хезболли" Хасан Насралла в штаб-квартирі терористичної групи в Бейруті, коли нещодавно її атакували ізраїльські ВПС.

Тим часом ізраїльський Channel 12 повідомляє, що в Єрусалимі вважають, що лідер "Хезболли" Хасан Насралла був убитий сьогодні ввечері під час удару ЦАХАЛ по підпільній штаб-квартирі терористичної групи в Бейруті.

Друга велика ізраїльська телестанція, Channel 13, висловлюється трохи обережніше, заявив у заголовку: "Обережний оптимізм в Ізраїлі: удар по Насраллі вдався".

Kan TV, державний мовник, спочатку використовує на екрані заголовок про те, що Насралла, як вважають, "постраждав", але незабаром також повідомляє про те, що, Ізраїль вважає, що лідер ліванського угруповання мертвий.

Натомість Reuters із посиланням на джерело, близьке до "Хезболли", повідомило, що Насралла може бути живим. Те саме казало й іранське інформагентство Tasnim.