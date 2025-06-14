ISW оценил, как эскалация на Ближнем Востоке может помочь России в войне против Украины
- Цены на нефть выросли после ударов Израиля по Ирану, что может привести к увеличению доходов России и улучшив ее способность поддерживать военные усилия против Украины.
- Россия может использовать внезапный рост цен на нефть для преодоления экономических вызовов.
На фоне ударов Израиля по Ирану 13 июня выросли цены на нефть. Это может увеличить доходы России от ее продажи и улучшить способность страны-агрессора поддерживать военные усилия против Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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ISW о влиянии эскалации на Ближнем Востоке на войну России против Украины
После ударов Израиля по Ирану цены на фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли более чем на 5%, – до 74,47 доллара за баррель.
Аналитики отметили, что доходы России от нефти и газа составляли примерно 30% от общих федеральных доходов в 2024 году. Это подчеркивает значительную роль доходов от нефти и газа в финансировании государственных расходов страны-агрессора.
Ранее ISW оценивал, что усиление экономических ограничений для России все больше препятствует способности поддерживать длительные военные усилия в Украине.
Россия, возможно, сможет использовать внезапный рост цен на нефть, чтобы преодолеть экономические вызовы и финансировать затяжную войну против Украины, если предположить, что цена на нефть будет оставаться высокой (например, более 60 долларов за баррель),
– отметили аналитики.
Также добавили, что ранее Путин выражал обеспокоенность снижением цен на нефть, что может привести к дестабилизации российской экономики.