ISW оценил, как эскалация на Ближнем Востоке может помочь России в войне против Украины

На фоне ударов Израиля по Ирану 13 июня выросли цены на нефть. Это может увеличить доходы России от ее продажи и улучшить способность страны-агрессора поддерживать военные усилия против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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ISW о влиянии эскалации на Ближнем Востоке на войну России против Украины

После ударов Израиля по Ирану цены на фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли более чем на 5%, – до 74,47 доллара за баррель.

Аналитики отметили, что доходы России от нефти и газа составляли примерно 30% от общих федеральных доходов в 2024 году. Это подчеркивает значительную роль доходов от нефти и газа в финансировании государственных расходов страны-агрессора.

Ранее ISW оценивал, что усиление экономических ограничений для России все больше препятствует способности поддерживать длительные военные усилия в Украине.

Россия, возможно, сможет использовать внезапный рост цен на нефть, чтобы преодолеть экономические вызовы и финансировать затяжную войну против Украины, если предположить, что цена на нефть будет оставаться высокой (например, более 60 долларов за баррель),

– отметили аналитики.

Также добавили, что ранее Путин выражал обеспокоенность снижением цен на нефть, что может привести к дестабилизации российской экономики.