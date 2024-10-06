Израиль нанес удар по Сектору Газа: сообщают о 21 погибшем

В воскресенье, 6 октября, израильские военные атаковали мечеть в Дейр-аль-Бала в центре Сектора Газы. ЦАХАЛ утверждает, что под ударом был командный центр ХАМАС.

В результате авиаудара погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщили журналисты CNN со ссылкой на местную службу гражданской обороны и госпиталь имени Мучеников Аль-Аксы.

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Израиль атаковал мечеть в Секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила удар по Сектору Газа. По словам военных, был нанесен точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в здании, которое ранее использовалось как мечеть Шухада аль-Акса в районе Дейр-аль-Бала.

Сначала СМИ со ссылкой на палестинские медиа сообщали о 18 погибших и еще десятках раненых. Однако впоследствии количество погибших увеличилось до 21.

К слову, ранее Байден заявил, что не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке, несмотря на существенное обострение ситуации.

В то же время президент США отметил, что для этого нужно сделать еще много. На вопрос, отправит ли он американских войск на помощь Израилю, он ответил, что США уже помогли Израилю и собираются его защищать.