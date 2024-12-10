Под удар попали и российские базы: Израиль атаковал более 250 военных объектов в Сирии

Израиль атаковал более 250 военных объектов в Сирии. Под удар также попала и Латакия, где расположены российские военные базы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на армейское радио Галей ЦАХАЛ и Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

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Что известно о последствиях атаки Израиля по Сирии

По данным источника армейского радио ЦАХАЛ, это была одна из крупнейших ударных операций в истории израильских военно-воздушных сил.

В Сирии было атаковано более 250 военных целей, включая базы армии Асада, десятки истребителей, десятки авиационных и наземных ракетных комплексов, производственные площадки и склады противоракетных комплексов и ракет класса "земля – земля",

– говорится в заметке.

Израиль атаковал военные объекты в Сирии / Видео в соцсети Х

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Лондоне, также подтверждает атаку.

По данным центра, в результате бомбардировки были уничтожены важнейшие военные объекты, включая авиабазы и склады в большинстве районов страны, в том числе в провинциях Хама и Хомс, а также в Латакии, где расположены российские военные базы.

Израиль нанес атаки по российским военным базам в Сирии / Видео с аккаунта @ZainAbbadi11 в соцсети Х

В Латакии Израиль, как пишет SOHR, нанес удары по объекту ПВО возле порта, а также по военным складам.

Кроме того, два источника в сирийских силах безопасности рассказали израильскому изданию The Times of Israel, что израильские самолеты бомбили по меньшей мере три большие сирийские военные авиабазы, на которых размещались десятки вертолетов и самолетов – на северо-востоке страны, в провинции Хомс и к юго-западу от Дамаска.

Израильские удары по военным объектам в Сирии / Фото из соцсетей

В свою очередь журналисты AFP сообщили, что слышали громкие взрывы в Дамаске. По данным SOHR, в Дамаске Израиль атаковал штаб-квартиру Управления радиоэлектронной борьбы и склады боеприпасов.