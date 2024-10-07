Израиль ударил по Ливану и Сектору Газа в годовщину терактов 7 октября

В воскресенье, накануне годовщины нападений 7 октября, Израиль ударил по объектам в Ливане и секторе Газа. Это произошло на фоне обострения конфликта, поскольку глава минобороны Израиля заявил, что "все варианты мести открыты" в противостоянии с Ираном.

Об этом пишет Reuters.

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Израиль ударил по Ливану и Сектору Газа

Вечером в воскресенье боевики "Хезболлы" запустили ракеты по территории Израиля. По данным полиции, ракеты прошли мимо израильских систем противовоздушной обороны и ударили по Хайфе, третьему по величине городу Израиля.

В издании пишут, что в результате ударов были повреждены здания. Израильские СМИ также сообщают, что от ракетных обстрелов по Хайфе и городу Тверия пострадало 10 человек.

"Хезболла" заявила, что атаковали военный объект к югу от Хайфы залпом ракет типа "Фади-1".

Как пишут в Reuters, израильская авиация нанесла удары по южным пригородам Бейрута в воскресенье в рамках самой интенсивной бомбардировки ливанской столицы с тех пор, как Израиль резко усилил свою кампанию против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" в прошлом месяце.

В издании указали, что израильские военные заявили, что истребители поразили цели в Бейруте, принадлежащие штаб-квартире разведки "Хезболлы" и места хранения оружия. Отмечается, что удары также были направлены против "Хезболлы" на юге Ливана и в районе Бекаа.