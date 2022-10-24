Израиль будет реагировать на сближение Ирана и России: заявление премьера

Израиль будет вынужден реагировать на сближение России и Ирана. По этому этому вопросу уже продолжаются консультации с США.

Да, Израиль обеспокоен из-за сближения Москвы и Тегерана на фоне поставок дронов. Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

К теме Пора выбирать с кем вы, – Зеленский предостерег Израиль относительно альянса Ирана с Россией

Израиль не будет игнорировать союз России и Ирана

По словам чиновника, государство ежедневно оценивает свои позиции по войне России против Украины, а также отношениям государства-агрессора с Ираном.

Это не то, что мы собираемся игнорировать или с чем планируем ничего не делать... поэтому то, что мы должны делать – это ежедневно переоценивать и реагировать,

– сказал Лапид.

Он добавил, что его страна тесно консультируется с США по поводу этой ситуации. Также премьер по этому поводу разговаривал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в четверг, 20 октября.

Израиль не предоставляет Украине системы ПВО

Западные СМИ писали, что Израиль предоставил Украине разведывательные данные, полезные для нацеливания на беспилотники иранского производства.

Кулеба обратился в Израиль за вооружением противовоздушной обороны. Однако просьбу отклонили. Страна решила предоставить системы раннего предупреждения, но не ПВО.

Кстати, Лапид, комментируя отказ Израиля предоставлять ПВО, подчеркивает необходимость "постоянной защиты интересов национальной безопасности своей страны".

Подробнее – Израиль отказался предоставлять Украине ПВО: видео