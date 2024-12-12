Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. По данным издания, израильская армия считает, что после ослабления иранских прокси-группировок на Ближнем Востоке и возможного краха режима Башара Асада появился шанс нанести сокрушительный удар по ядерной инфраструктуре Ирана.

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Израиль хочет остановить ядерную угрозу

Израильские ВВС уничтожили более 85% систем ПВО Сирии, что обеспечило им полное превосходство в воздухе. На этом фоне армия Израиля рассматривает возможность реагирования на возможные действия Ирана, который, пытаясь укрепить свои позиции, может ускорить реализацию своей ядерной программы.

К слову, 1 октября, Иран запустил около 200 баллистических ракет по территории Израиля, но большинство из них были нейтрализованы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал решительный ответ, в частности, возможные удары по нефтяным месторождениям и ядерным объектам Ирана.

Между тем президент США Джо Байден пытается отговорить Израиль от таких действий, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

В то же время будущий президент США Дональд Трамп, по данным израильских СМИ, может иметь собственный интерес в том, чтобы Израиль нанес сокрушительный удар по Ирану.