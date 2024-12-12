Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Times of Israel. За даними видання, ізраїльська армія вважає, що після ослаблення іранських проксі-угруповань на Близькому Сході та можливого краху режиму Башара Асада з'явився шанс завдати нищівного удару по ядерній інфраструктурі Ірану.

Читайте також Сили Ізраїлю знищили військовий флот у Сирії, – глава Міноборони

Ізраїль хоче зупинити ядерну загрозу

Ізраїльські ВПС знищили понад 85% систем ППО Сирії, що забезпечило їм повну перевагу в повітрі. На цьому тлі армія Ізраїлю розглядає можливість реагування на ймовірні дії Ірану, який, намагаючись зміцнити свої позиції, може пришвидшити реалізацію своєї ядерної програми.

До слова, 1 жовтня, Іран запустив близько 200 балістичних ракет по території Ізраїлю, але більшість з них були нейтралізовані. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв рішучу відповідь, зокрема, можливі удари по нафтових родовищах та ядерних об’єктах Ірану.

Тим часом президент США Джо Байден намагається відмовити Ізраїль від таких дій, щоб уникнути подальшої ескалації.

Водночас майбутній президент США Дональд Трамп, за даними ізраїльських ЗМІ, може мати власний інтерес у тому, щоб Ізраїль завдав нищівного удару по Ірану.