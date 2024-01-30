"Готовятся к тому, что будет дальше": ЦАХАЛ "очень скоро начнет действовать" на границе с Ливаном
Источник:Times of Israel
В Израиле до сих пор продолжаются боевые действия между ЦАХАЛ и палестинскими боевиками из ХАМАС. В конце концов, это может привести к обострению Израиля с Ливаном.
Министр обороны Израиля Йоав Галант отметил, что израильские войска очень скоро могут вступить в боевые действия у северной границы страны с Ливаном. Однако когда именно это произойдет, он не уточнил.
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ЦАХАЛ может скоро начать действовать на границе с Ливаном
Во время визита в израильские военные у границы с палестинским анклавом Сектор Газа Галант отметил, что напряженность в отношении боевиков группировки Хезболла растет на фоне войны Израиля и ХАМАС в Газе.
Они (боевики Хезболла 24 Канал) очень скоро начнут действовать... так что силы на севере усилены,
– сказал Галант.
Кроме того, министр обороны Израиля подчеркнул, что силы, которые были близки к военным ЦАХАЛ возле Сектора Газа, покидают поле битвы и двигаются на север. По словам Галанта, это нужно для того, чтобы Армия обороны Израиля могла "подготовиться к тому, что будет дальше".
Напоследок глава Минобороны Израиля добавил, что резервисты ЦАХАЛ будут постепенно освобождаться, чтобы подготовиться к предстоящим операциям в Газе.
Нетаньяху заявлял о готовности вступить в войну с Хезболлой
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 января заявил, что его страна готова вступить в войну с ливанской группировкой. Однако все же считает, что лучше разрешить конфликт с ливанской группировкой мирным путем.
- Свое заявление Нетаньяху сделал после визита в город Кирьят-Шмона, куда попала противотанковая ракета Хезболлы. Этот населенный пункт на севере Израиля ливанская группировка регулярно обстреливает.
- Глава израильского правительства отметил, что для него важно восстановить безопасность на севере страны. Нетаньяху также отметил, что ЦАХАЛ показал Хезболле, что с ними произойдет "то же, что происходит с их друзьями на юге", а именно с ХАМАС в Секторе Газа.