"Готовятся к тому, что будет дальше": ЦАХАЛ "очень скоро начнет действовать" на границе с Ливаном

В Израиле до сих пор продолжаются боевые действия между ЦАХАЛ и палестинскими боевиками из ХАМАС. В конце концов, это может привести к обострению Израиля с Ливаном.

Министр обороны Израиля Йоав Галант отметил, что израильские войска очень скоро могут вступить в боевые действия у северной границы страны с Ливаном. Однако когда именно это произойдет, он не уточнил.

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ЦАХАЛ может скоро начать действовать на границе с Ливаном

Во время визита в израильские военные у границы с палестинским анклавом Сектор Газа Галант отметил, что напряженность в отношении боевиков группировки Хезболла растет на фоне войны Израиля и ХАМАС в Газе.

Они (боевики Хезболла 24 Канал) очень скоро начнут действовать... так что силы на севере усилены,

– сказал Галант.

Кроме того, министр обороны Израиля подчеркнул, что силы, которые были близки к военным ЦАХАЛ возле Сектора Газа, покидают поле битвы и двигаются на север. По словам Галанта, это нужно для того, чтобы Армия обороны Израиля могла "подготовиться к тому, что будет дальше".

Напоследок глава Минобороны Израиля добавил, что резервисты ЦАХАЛ будут постепенно освобождаться, чтобы подготовиться к предстоящим операциям в Газе.

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