Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что большое количество заложников, которые должны вернуться в Израиль, мертвы. Кроме того, неизвестно, следующий этап может означать фактическую победу террористов.

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Какую роль сыграл Трамп

Военный обозреватель отметил, что это соглашение пока не до конца понятно, сейчас обеспечен только первый этап. Важно понимать, что это соглашение не подготовила будущая администрация Трампа.

Посредники готовили соглашение долгое время, некоторые ее аспекты сообщали ранее. Кое-что изменилось и именно сейчас стало возможно ее заключить,

– отметил он.

Новоизбранный президент США совершил лишь один шаг по этому перемирию (даже еще не будучи президентом официально) – давление на ХАМАС и даже на Израиль, на уровне кулуаров команда Трампа и Беньямин Нетаньяху могли иметь определенный разговор.

"Эффект Трампа" на лицо. Это является доказательством того, что порой достаточно решительного подхода без четких ориентиров и тогда будут сдвиги. Предыдущая администрация такого сделать не могла,

– подчеркнул Шарп.

Трамп это смог сделать через определенные изменения обстоятельств – ликвидация лидера ХАМАС Яхья Синвара, прекращение огня со стороны "Хезболлы" и падение режима Башара Асада.

Опасения в Израиле

По словам военного обозревателя, у израильтян достаточно смешанные чувства относительно этого перемирия. Существуют несколько важных нюансов:

на первом этапе не могут вернуться все заложники, а подготовки к следующему этапу пока нет;

остается вопрос, пойдет ли Израиль в рамках следующего этапа на недопустимые стратегические уступки (ХАМАС остается в Газе, фактически побеждает и возвращает заложников-террористов).

Заметьте! В Израиле не все политики поддерживают соглашение о перемирии. Министр финансов и лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич назвал соглашение с ХАМАС о прекращении огня "плохим и опасным". Такого же мнения придерживается министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Переговоры по следующего этапа начнутся на 16 день после реализации первого, в рамках которого 33 израильских заложника должны вернуться в течение 42 дней. Всего же террористы имеют 98 заложников, минимум 36 из которых, к сожалению, погибли, на что Израиль имеет подтверждение.

Надеюсь, что большинство из 33 заложников (которые должны вернуться первыми – 24 Канал) живы. По некоторым данным 23 – 25 живы, было бы прекрасно, если бы это было так,

– отметил он.