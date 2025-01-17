Таку думку 24 Каналу висловив військовиї оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що велика кількість заручників, які мають повернутись в Ізраїль, мертві. Крім того, невідомо, наступний етап може означатиме фактичну перемогу терористів.

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Яку роль відіграв Трамп

Військовий оглядач зауважив, що ця угода поки що не до кінця зрозуміла, зараз забезпечений лише перший етап. Важливо розуміти, що цю угоду не підготувала майбутня адміністрація Трампа.

Посередники готували угоду довгий час, деякі її аспекти повідомляли раніше. Дещо змінилось і саме зараз стало можливо її укласти,

– зазначив він.

Новообраний президент США здійснив лише один крок щодо цього перемир'я (навіть ще не будучи президентом офіційно) – тиск на ХАМАС і навіть на Ізраїль, на рівні кулуарів команда Трампа та Беньямін Нетаньягу могли мати певну розмову.

"Ефект Трампа" на лице. Це є доказом того, що часом достатньо рішучого підходу без чітких орієнтирів і тоді будуть зрушення. Попередня адміністрація такого зробити не могла,

– наголосив Шарп.

Трамп це зміг зробити через певні зміни обставин – ліквідація лідера ХАМАС Ях'я Сінвара, припинення вогню з боку "Хезболли" та падіння режиму Башара Асада.

Побоювання в Ізраїлі

За словами військового оглядача, в ізраїльтян досить змішані почуття щодо цього перемир'я. Існують кілька важливих нюансів:

на першому етапі не можуть повернутись усі заручники, а підготовки до наступного етапу поки немає;

залишається питання, чи піде Ізраїль в рамках наступного етапу на недопустимі стратегічні поступки (ХАМАС залишається в Газі, фактично перемагає та повертає заручників-терористів).

Зауважте! В Ізраїлі не всі політики підтримують угоду про перемир'я. Міністр фінансів та лідер ультраправої партії "Релігійний сіонізм" Бецалель Смотрич назвав угоду з ХАМАС про припинення вогню "поганою та небезпечною". Таку ж думку має міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір.

Переговори щодо наступного етапу розпочнуться на 16 день після реалізації першого, в рамках якого 33 ізраїльські заручники мають повернутись протягом 42 днів. Всього ж терористи мають 98 заручників, мінімум 36 з яких, на жаль, загинули, на що Ізраїль має підтвердження.

Маю надію, що більшість з 33 заручників (які мають повернутись першими – 24 Канал) живі. За деякими даними 23 – 25 живі, було б чудово, якби це було так,

– зауважив він.