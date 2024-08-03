Обострение на Ближнем Востоке: показываем на карте зону потенциального конфликта

Уже в ближайшее время на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война, которая непосредственно охватит сразу несколько стран и сильно повлияет на ситуацию в мире, в том числе, вероятно, и на войну в Украине.

В самом центре конфликта сейчас находятся Иран, Ливан, Израиль и Палестина. Где расположены эти страны и где вскоре может вспыхнуть масштабный конфликт с их участием – показываем на карте в материале 24 Канала.

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Ситуация на Ближнем Востоке обостряется

Война Израиля в Секторе Газа может перерасти в полноценный ближневосточный конфликт. На днях верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже отдал приказ готовить атаку в ответ на убийство в Тегеране политического лидера ХАМАСа Исмаила Гании, за смерть которого обещали отомстить.

Кроме того, недавно радикальная исламистская группировка "Хезболла" осуществила массированную атаку по израильскому городу Мадждаль-Шамс. В результате обстрела погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых дети. Впоследствии ЦАХАЛ нанесла серии авиационных ударов по военным объектам Хезболлы.

Недавно американский лидер Джо Байден пообещал поддержать защиту Израиля от угроз. Между тем международные авиакомпании прекратили полеты в Тель-Авив, а соседние страны начали закрывать воздушное пространство.

Министерство обороны США переместит эскадрилью истребителей на Ближний Восток и будет удерживать авианосец в регионе. Это связано с выполнением обещания президента Джо Байдена об усилении американского военного присутствия, чтобы помочь защитить Израиль от возможных атак со стороны Ирана.

США, Германия, Франция, Великобритания, Украина и ряд других стран призвала своих граждан срочно покинуть Ливан на фоне обострения региональной напряженности. А тем, кто решит остаться советуют подготовить планы действий на случай чрезвычайной ситуации.

В Вашингтоне считают, что ситуация может стать патовой уже в ближайшие дни. Наиболее вероятно, что значительный ответ может поступить с нескольких фронтов в ближайшие дни, потенциально скоординированными Ираном со своими союзниками в регионе – "Хезболлой".

Зона потенциального конфликта на Ближнем Востоке: показываем на карте

К слову, Украина эвакуирует из Ливана своих граждан. Владимир Зеленский рассказал, что Киев уже вывез из Ливана 30 женщин с детьми. Операцию провели Главное управление разведки, Министерство иностранных дел и Служба внешней разведки Украины.