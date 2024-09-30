Так и должно быть: как Украина должна реагировать на ликвидацию террориста "Хезболлы"

Украина должна приветствовать борьбу с мировым терроризмом в различных его проявлениях. В частности то, что Израиль нейтрализовал главу одной из самых мощных террористических организаций в мире – руководителя "Хезболлы" Хасана Насраллу.

Это очень рискованно, потому что может вызвать как дополнительное напряжение с Ираном, так и поставить на грань войны Ливан и Израиль, который и так воюет с ХАМАС. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что Иерусалим только усиливает борьбу на этом направлении.

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Как Украина должна реагировать на ликвидацию террориста "Хезболлы"

По мнению политолога, ликвидация руководителя "Хезболлы" Хасана Насраллы – пример того, как нужно бороться с террористическими организациями и их главами.

Россия во главе с диктатором Владимиром Путиным также является страной-террористом. Это должно натолкнуть Запад на то, что так называемые "красные линии" должны остаться в прошлом.

США говорят, что необходимо перейти к переговорам, чтобы не продолжать дальнейшую эскалацию. Однако реальных шагов для противодействия пока нет. Израиль, наоборот, реализует свою антитеррористическую стратегию для обеспечения собственной безопасности.

Этот пример может использовать и Украина. В частности, в контексте разрешения на использование западного оружия вглубь российской территории <...> Подход к напряжению в разных частях мира – будь то Ближний Восток, или Европа – должен быть один. А именно восстановление международного права и применение всех законных способов для самообороны,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Отметим, предварительно известно, что новым лидером "Хезболлы" стал двоюродный брат ликвидированного Хасана Насраллы – Хашем Сафи ад-Дин.