Израиль убил лидера военного крыла ХАМАС Аталла Али, его жену и двух дочерей

В Армии обороны Израиля сообщили о ликвидации еще одного лидера ХАМАС в Ливане во время первого с 2006 года авиационного удара вблизи Триполи. Вместе с боевиком погибла его семья.

ХАМАС подтвердил смерть Саида Аталлаха Али, которого он назвал лидером ливанского отделения своего военного крыла, бригады "Аль-Касам".

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Ликвидация еще одного проводника ХАМАС

В заявлении террористическая организация рассказала, что Аталла Али погиб в результате израильской бомбардировки лагеря для беженцев Беддави. Там располагался дом боевика. Отмечается, что во время взрыва погибли также его жена и две дочери.

Лагерь для беженцев Беддави, где проживают палестинские беженцы, расположен на холме в 5 километрах к северо-востоку от Триполи.

Считается, что второй по величине город Ливана, Триполи, не был объектом нападения со времен конфликта между Хезболлой и Израилем в 2006 году. Удары Израиля в основном сосредоточены на юге страны и на опорных пунктах Хезболлы в южном Бейруте.

Напомним, что Тель-Авив объявил об ограниченной наземной операции в Ливане 30 сентября. Там подчеркнули, что таким образом стремятся обезопасить северные регионы Израиля от постоянных обстрелов со стороны Хезболлы.

В ночь на 30 сентября был ликвидирован еще один лидер палестинских боевиков в Ливане Фатех Шериф, который отвечал за координацию деятельности ХАМАС с группировкой "Хезболла", вербовку оперативников и закупку оружия.