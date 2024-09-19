Новое обострение на Ближнем Востоке: где расположены Израиль и Ливан на карте

Между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла" может вскоре начаться большой конфликт. Солдаты ЦАХАЛ вечером 19 сентября обстреляли объекты группировки, которая должна "лишить террористическую группу возможностей".

До этого по Ливану прокатилась массовая волна взрывов различной техники, вроде пейджеров, автомобилей, мопедов и тому подобное. Где расположены Израиль и Ливан, между которыми может начаться новое обострение на Ближнем Востоке – показываем на карте в материале 24 Канала.

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Какое расположение Израиля и Ливана на карте

В Армии обороны Израиля сообщили, что работают над созданием безопасности на севере страны, чтобы местные жители смогли вернуться в свои дома, а также – "достичь всех других целей войны".

Террористическая организация "Хезболла" превратила юг Ливана в зону боевых действий и десятилетиями вооружала дома граждан оружием, рыла под ними туннели и использовала их как живые щиты,

– написал ЦАХАЛ.

Мощные удары прозвучали в Ливане за несколько минут до выступления лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

В своем обращении Насралла обвинил Израиль в пересечении "красных линий" после серии взрывов с применением таких устройств, как пейджеры, которые он истолковал как объявление войны. Он утверждал, что Израиль "пытался убить 4 000 членов "Хезболлы" в течение минуты, взорвав многочисленные пейджеры", утверждая, что эти действия нарушают международные законы и ставят под угрозу гражданское население.

"Взрывы произошли в районах, где также пострадали гражданские", – заявил Насралла.

Он также утверждает, что Израиль имел целью без разбора убить тысячи людей за считанные минуты. Кроме этого, он назвал это "объявлением войны" со стороны Израиля, пообещав отомстить виновным.

Где расположены Израиль и Ливан, между которыми может произойти конфликт: смотрите на карте

К слову, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 19 сентября заявил, что "вернет жителей северных районов Израиля домой", имея в виду северные территории Израиля, которые обстреливает "Хезболла". Вероятно, таким образом глава израильского правительства начал новую масштабную операцию против ливанских боевиков.