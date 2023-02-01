Даже "Железный купол": Израиль уже не исключает возможность военной помощи Украине

В Израиле впервые заговорили о готовности предоставить Украине вооружение. В правительстве страны даже рассматривают возможность передачи знаменитой системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Израиль впервые может предоставить оружие Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство не исключает возможности военной помощи Украине. Несмотря на то что ранее Израиль настаивал, что намерен ограничиться только гуманитарной помощью.

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Более того, теперь в Иерусалиме готовы рассмотреть даже поставки новейшей системы ПВО "Железный купол" для защиты украинского неба, хотя раньше израильская сторона настаивала, что эта система не предназначена для использования на таких больших территориях, как Украина.

Никаких конкретных обещаний Нетаньяху не дал, но заявил, что готов выступить посредником в конфликте, если на это согласятся воюющие стороны и США. Он отметил, что к нему обращались с таким предложением в начале войны, но тогда он был лидером оппозиции и не принялся за роль посредника.

Что такое "Железный купол" Это составная часть комплексной оперативной системы ПВО Израиля. Он защищает страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз. Компания-разработчик Rafael Advanced Defense System LTD заверила, что это наиболее развитая противоракетная система в мире, ее эффективность более 90%.

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