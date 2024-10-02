Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана, – СМИ

Вечером 1 октября Иран совершил массированную атаку на Израиль, выпустив около 180 баллистических ракет. В СМИ считают, что повторение Тегераном подобной операции может привести к печальным последствиям.

Во время ракетного нападения Израилю при поддержке США удалось перехватить значительную часть вражеских воздушных целей. Премьер страны Нетаньяху пригрозил "местью" Ирану.

Смотрите также Израильская пехота попыталась прорваться к поселку Адайсе: Хезболла сделала новое заявление

При каких условиях Израиль может ударить по ядерке Ирана

На угрозы Тель-Авива Тегеран заявил, что, мол, если Израиль попытается ответить атакой на атаку, тогда он, мол, проведет еще гораздо более масштабную операцию за ту, что была осуществлена им вечером 1 октября.

В свою очередь израильские официальные лица в комментарии изданию Axios сообщили о намерении отплатить Ирану за вечернюю атаку в течение нескольких дней, ударив по нефтяной промышленности и других стратегических объектах агрессора.

В то же время там подчеркнули, что если Тегеран реализует свою угрозу и прибегнет к более масштабной атаке, следующий ответ Израиля может включать удары по ядерным объектам Ирана.

Ранее президент Байден заявил, что США и Израиль обсуждают ответ на атаку Ирана. Американский лидер сообщил, что будет иметь разговор с Нетаньяху о возможных масштабах "мести", которую следует применить против Ирана.

Напомним, что во время атаки 1 октября был поражён Иерусалим, город, который является святым не только для евреев, но и мусульман.