Израиль усиливает оборону инфраструктуры из-за угрозы от Ирана, – Bloomberg

Израиль начал готовить усиленную оборону из-за возросшей угрозы от Ирана и его союзников. Это произошло после ликвидации лидеров ХАМАС и Хезболлы.

Иран обещал отомстить, хотя Израиль и не брал ответственности за удары. Однако СМИ уже писали, что Иран планирует запустить из Сирии дроны по территории Израиля в рамках ответного удара.

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Что известно об усилении обороны инфраструктуры Израиля

Израиль на фоне повышенного риска атак со стороны Ирана:

установил сирены на батарейках,

спасатели имеют спутниковые телефоны.

Кроме того, жизненно важным средством связи могут стать традиционные транзисторные радиоприемники, если населению придется укрыться в убежищах.

Для экономики страны крайне важно обеспечить стабильное электроснабжение. Также страна сохраняет запасы альтернативного топлива для электростанций на случай перебоев в регулярных поставках.

Вице-президент по операциям, логистики и безопасности Israel Electric Corporation (главный поставщик электроэнергии в Израиле) Тамара Феклер рассказала, что после внезапного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября на электростанциях МЭК возвели внутренние оборонительные сооружения.

Ведь даже кратковременные отключения электроэнергии могут затруднить информирование населения о текущих событиях.

Это подтолкнуло власти к установке резервных дизельных генераторов или литиевых батарей на большинстве сотовых вышек на Севере страны, включая портовый город Хайфа. В Тель-Авиве десятки вышек подключены к резервным источникам питания, таких как генераторы на близлежащих предприятиях или муниципальных объектах,

– заявило издание.

Журналисты также отметили, что есть риск атак на морские газовые вышки. Поэтому в случае полномасштабного конфликта на Севере страны Израиль будет принимать решение о прекращении буровых работ в каждом конкретном случае, что снижает вероятность их полного закрытия.

Власти Израиля убеждены, что дополнительная осторожность оправдана, ведь напряженность в отношениях с Ираном и его союзниками растет.