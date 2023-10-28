Нетаньяху официально подтвердил начало наземной операции в Секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября официально заявил о начале наземной операции в Секторе Газы. По его словам, второй этап войны против ХАМАС начался с введения новых наземных сил на территорию, контролируемую боевиками.

Во время пресс-конференции в Тель-Авиве премьер отметил, что целые войны Израиля понятны. Речь идет об уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС, а также возвращение домой заложников.

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Израиль стремится искоренить зло

Он добавил, что единогласно было принято решение о начале наземного вторжения. Это поддержал и военный кабинет, и кабинет безопасности.

Наши командиры и солдаты, сражающиеся на вражеской территории, знают, что за ними стоит нация и национальное руководство,

– подчеркнул он.

По словам Нетаньяху, войска, с которыми он встретился на поле боя, полны решимости заставить боевиков ХАМАС заплатить за то, что они сделали, начиная с 7 октября.

Они полны решимости искоренить это зло из мира, ради нашего существования и, добавлю, ради всего человечества,

– добавил он.

Нетаньяху процитировал библейский приказ помнить о том, что амаликитяне сделали с израильтянами: "Мы помним, и мы боремся".

По его словам, солдаты – часть наследия еврейских воинов, которому уже 3 тысячи лет. Нетаньяху подчеркивает, что у них единственная цель: "Победить кровавого врага и обеспечить наше существование на нашей земле".

Израиль должен совершить большое наступление

Это подчеркнул начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герцы Халеви. Он отметил, что для победы над ХАМАС и для возвращения заложников, удержанных боевиками, Израиль должен совершить большое наземное наступление в Секторе Газа.

Прошло три недели с начала войны. Эта война имеет этапы, и сегодня мы перешли в новую фазу,

– подчеркнул Халеви, имея в виду продолжающиеся расширенные наземные операции в Газе.

Он добавил, что израильские военные проводят наземные операции в секторе Газа. Их цель: ликвидировать ХАМАС, обеспечить безопасность на границах и сделать все возможное, чтобы вернуть домой всех заложников.

Целые войны требуют наземных действий. Не бывает достижений без рисков, и не бывает побед без заплаченной цены,

– подчеркивает он.

Халеви отметил, что нет другого способа, "кроме как войти на его территорию с большой силой", чтобы разоблачить врага и уничтожить его. Он добавил, что наземные операции "служат всем целям войны".

По словам Халеви, возвращение заложников – "национальное усилие первостепенной важности".

Сейчас ХАМАС удержывает невинных людей – младенцев, детей, женщин, мужчин и пожилых граждан. Мы сделаем все для того, чтобы добиться успеха в этом деле,

– говорит он.

Он добавил, что израильские военные поставили перед собой четкие цели. По его словам, "дорога будет длинной... мы будем бороться решительно и победим".

К чему призывают родные пленных

Тем временем после встречи с Нетаньяху представители семей пленников, удержанных ХАМАС, призвали освободить всех палестинских заключённых в Израиле. Предлагают это сделать в обмен на освобождение их родных и близких.

Верните всех немедленно,

– заявил Мэйрав Лешем-Гонен.

Его 23-летнюю дочь Роми боевики похитили 7 октября. По словам Лешем-Гонен, родные просили премьер-министра не начинать военные операции, которые могут угрожать жизни их близких. Он добавил, что соглашение об обмене по принципу "всех на всех" будет иметь широкую национальную поддержку.