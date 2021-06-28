Игра с высокими ставками: как Беннет победил Нетаньяху

Нафтали Беннет сделал самую высокую ставку своей жизни: на то, что он сбросит с трона неизменного последние 12 лет Биньямина Нетаньяху. Объясняем, как это удалось бывшему верному "Биби" солдату.

Нетаньяху был у власти уже 12 лет, но с 2019 не мог сформировать постоянное правительство. Риск оправдал себя и Беннет стал главой правительства. Но что он за человек?

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Соткан из контрастов

Его, пишет издание Haaretz, называли по разному: "ястреб", радикальный националист и лидер поселенцев, политический вундеркинд.

Родителями Нафтали были американцы-иммигранты, но он сам не считает себя частью англоязычного сообщества страны. Родился в Хайфе в марте 1972 года, в семье было еще двое детей. Кстати, отец и мать переехали из Сан-Франциско в 1967, как раз накануне Шестидневной войны.

И именно из-за него они стали придерживаться шабата и есть кошерную пищу. Когда ему было три года, семья уехала в Канаду, где отец собирал деньги для хайфского университета "Технион". Семья стала ходить в синагогу и в целом перестроилась на более религиозную и правую. Они протестовали против договоренностей в Осло и выхода из Газы в 2005.



Нафтали Беннет в составе Армии обороны Израиля / Фото Haaretz

Для службы в армии 18-летний Нафтали выбрал один из самых престижных отрядов – спецназ генерального штаба "Сайерет Маткаль". После спецназовцев, перевелся в разведывательную команду "Маглан". Не в последнюю очередь потому, что там могли предложить командование. В это время он вел уже гораздо более секулярную жизнь, чем раньше.

"Маткаль" мог дать лишь оперативную должность. Но кое-кто, среди них и братья Нетаньяху, смогли достичь большего в спецназе и это задело Беннета. Его описывали как креативного и способного командира, который имел хорошие отношения с солдатами. Впрочем, он мог начать спорить с более старшими по рангу офицерами.

Но именно Нафтали, из трех сыновей, проведет годы без кипы на голове и даже женится на секулярной женщине. Он встретил Гилат, когда та рассказывала юным гражданам Израиля об истории и службе в армии в Иерусалиме. То, что они стали жить вместе еще до свадьбы – еще один знак, что Нафтали отложил свою религиозность вплоть до убийства Ицхака Рабина.

Тогда он нечасто ходил в храм и не может цитировать Тору на эту неделю. Окончив якобы религиозную школу, Беннет не имел особого вкуса к Талмуду. Когда он встречал религиозных евреев, то вместо святых книг рассказывал им о своей армейской службе или бизнесе.

Он пропустил два выдающихся события для ультрарадикалов Израиля: был на службе во время протестов против договоренностей в Осло в 1990-х и в США во время выхода из Газы в 2005.

Супруги провели 4 года на Манхэттене, где Нафтали развивал свою первую компанию в 27 лет – "Cyota". Этот стартап занимался программами безопасности для банков. В 2005 году он продаст ее за 145 миллионов долларов США. В то время только один из ее основателей имел технический бэкграунд и ни один – реального бизнес-опыта.



Предприниматель-стартапер / Фото Haaretz

Это был успех, несмотря на первоначальные трудности. Дальше была еще пара стартапов, но он уже знал: хочет обратно в Израиль, детей от Гилат и построить собственный дом.

Бывший коммандос, участвовавший в аннексии Западного Берега, сейчас живет в зажиточном пригороде города Раанана (это возле Тель-Авива – 24) с женой и четырьмя детьми. Беннет руководит ультраправой партией (район, в противовес, тяготеет к либералам).

Он верит в Большую Землю для Израиля, но никогда не жил на Западном Берегу. До сих пор поддерживает дальнейшую аннексию (которая предоставит 80 тысячам палестинцев гражданство Израиля), но никогда не делал это государственной политикой.

Сейчас ему 49 лет и это второй по возрасту премьер в истории страны, пишет издание Times of Israel. Самым молодым был сам Биньямин Нетаньяху (46 лет). Поворот в сторону политики был непростым, а отношения с Нетаньяху – сложными с самого начала. Это был 2006 год, приближалась Вторая Ливанская война.

Беннетт встречает Нетаньяху

Во время операции "Гроздья гнева" в апреле 2006 года Израиль бомбардировал Ливан 17 суток за обстрелы севера страны и самопровозглашенную "зону безопасности" на ливанском юге. Беннет тогда руководил своим отрядом внутри Ливана. На восьмой день они попали под минометный огонь.

Трагический случай Нафтали попросил об артподдержке, которая уничтожила позицию "Хезболлы" возле базы ООН, где сотни мирных жителей искали прибежище. 106 человек погибли. Международное осуждение заставило Израиль закончить "Гроздья Гнева" раньше, чем планировалось. Без реализации замысла в полной мере.

Странная стратегия Генштаба и нерешительность высшего политического эшелона заставили его впервые задуматься о лидерстве в Израиле. В том числе политическом. Впрочем, фамилию Нетаньяху он услышал чуть раньше – в молодежной еврейской организации "Бней Акива". Но это был старший брат – Йони.

И это лишь воспоминание в фильме, потому что он погиб в Уганде, во время легендарной операции "Энтеббе" – освобождение самолета с заложниками. В его честь, ее переименовали в "Йонатан". Книга "Письма Йони" была Библией юного Нафтали.

Позже Беннет оправдает этот обстрел: "они стреляли из госпиталей и школ. Тот огонь прикрыл нас и спас нам жизнь". Он закончил с предпринимательством и армией и решил в 2007 идти в политику. Ему было 35 лет. Как раз правительство Эхуда Ольмерта провалило войну в Ливане и это было время для Нетаньяху захватить власть обратно.

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Путь в политические коридоры для таких как Беннет проложил чуть раньше Авигдор Либерман. Они оба начинали помощниками члена Кнессета Биньямина Нетаньяху, но в разное время. Тогда он был лидером оппозиции (как и сейчас – 24) к правительству Эхуда Ольмерта и его партии центристов "Кадима".



Либерман проложил политический путь для Беннета / Фото Middle East Monitor

Среди молодежных лидеров, которые произвели на него впечатление, Беннет встретил и Гидеона Саара. Он пересечется с ним еще раз, когда второй станет известным политиком в партии "Ликуд" (но уйдет от Нетаньяху, создав собственную партию – 24). В рамках одной из первых задач, "Биби" попросил Нафтали организовать протесты резервистов, которые бы призвали к отставке Ольмерта.

Как и Либерман, Беннет руководил штабом "Биби" во время праймериз в партии "Ликуд". Далее стал его главным помощником, но разругался со старыми советниками босса, его женой Сарой и наконец – самим шефом. И остался без работы. Очень скоро эти политики окажутся по разные стороны противостояния, а Нетаньяху вернет себе власть в 2009 уже без Беннета.

2010 год, Беннета приглашают гендиректором разветвленной совещательной группы, занимающейся поселениями Изриаля на Западном Берегу реки Иордан. Она называлась "Совет Еша". Отсюда его уволили еще быстрее. Тогда же Нетаньяху продвигал остановку возведения новых населенных пунктов под давлением администрации Обамы.

Через год Беннет идет на протест, еще как директор "Еша", который организовали левые организации. Они требовали большей социальной справедливости. Сам наш герой объяснял это желанием "расширить сотрудничество поселенцев с другими слоями населения". Но в правом лагере не поняли.



Аелет Шакед станет лучшей подругой и партнером Беннета / Фото Jewish Press

Тогда же Беннет нашел себе нового политического партнера – Аелет Шакед. Она позже станет министром юстиции, а ныне – внутренних дел Израиля. Вместе они создадут движение активистов "Мой Израиль". В ноябре 2012 года эта платформа позволила молодым политикам возглавить партию "Еврейский дом".

Партия, скажем прямо, переживала плохие времена, а религиозные избиратели выбирали более радикальные варианты на политическом спектре. Но шесть лет во главе с ней – самая долгая работа Нафтали в его биографии.

И не то чтобы она ему очень нравилась: он не любил "советоваться" с раввинами и партийными функционерами. А попытки открыть партийные ряды для более привлекательных секулярных кандидатов, были заблокированы.

За идеологию "ЕД" имела бурный религиозный сионизм (позже он мутирует в более радикальную политсилу – 24). Обновленная партия получила 12 мест в Кнессете во время выборов 2013 года. Это был наиболее серьезный самостоятельный успех Беннета на электоральной ниве, потому что дальше было хуже.

В 33 года Нафтали был мультимиллионером и политиком, он сделал себя сам.

Первая коалиция

Многие, на самом деле, завидовали Беннету. Ну потому что где это видано: элитная карьера в армии, но только шесть лет. Техническая карьера успешна, но тоже едва семь лет. Помощник Нетаньяху – адвокат за расширение поселений – победитель на выборах с партией сионистов. И ему всего 41 год! Он все делал на полную, но ненадолго.

Кстати, перед избранием в Кнессет, он продал за 100 миллионов долларов свою вторую компанию – "Soluto". Он создал ее, когда оставил работу у Нетаньяху и перед присоединением к "Совету Еша". Такой сверхбыстрый рост заставлял нервничать "Биби", который не забыл их разрыва. Он начал искать пути нанесения удара.



А Яир Лапид поможет сбросить Нетаньяху в важный момент / Коллаж France 24

Беннет быстро сориентировался и пригласил в союз популярного гостя токшоу Яира Лапида. У того была умеренная центристская партия "Еш Атид" и он тоже был новичком в парламенте. Она показала еще лучшие результаты – 19 мест сразу! Вместе они контролировали 31 мандат. Столько же было у Нетаньяху в коалиции с правой силой "Наш дом Израиль".

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Это не оставило "Биби" выбора, Нафтали пригласили министром экономики страны, Лапида министром финансов. Партии правых ортодоксов были отодвинуты в сторону. Бюрократия за два года заставила его скучать. Гораздо веселее было в кабинете по безопасности, где Беннет наконец мог высказываться на тему армии и безопасности. Он даже требовал для себя персональных брифингов разведки.

Первый провал

Впрочем, долго кабинет не протянул, в 2015 Нетаньяху объявил о досрочных выборах. И с 12 мест "Еврейский дом" упал до восьми. Но новый портфель остался за Нафтали, теперь уже министра образования. Здесь было интереснее и успешнее, потому что удалось сделать реформы. Но также встревать в культурные войны (например, он убрал из программы сочинение об отношениях между еврейкой и палестинцем).

За четыре года в правительстве, а особенно в 2018, Беннет в своей партии напрочь разочаровался.

На самом деле, он возглавлял старую силу под новым названием. "Еврейский дом" раньше назывался Национальной Религиозной партией. Ее институты и электорат старел. Причиной конфликта стали партийные "старейшины": раввины могли разговаривать прямо с Нетаньяху через главу Беннета, а потом давить на него от имени "Биби".

В 2018 году, когда Либерман ушел в отставку с поста министра обороны, Беннетт громко потребовал кресло для себя. Почему? Потому что когда-то Нетаньяху обещал ему эту должность, еще в 2015 перед тогдашними выборами. Это было еще одно сломанное обещание.

И так же громко, "Биби" ему отказал. Тогда молодой политик взбунтовался. Нафтали видел себя как самостоятельного игрока, который способен бороться с Нетаньяху. А не как простого фигуранта, которого раввинат может призвать к порядку.

Электоральная неудача Первая попытка создать самостоятельную правую партию с нуля провалились. "Новые правые" (Ха-Ямин-ха-Хадаш – 24) не прошли в Кнессет, потому что не преодолели барьер в 3,52%, не хватило 1 400 голосов.

И вот в таких условиях – когда его партию хотели сдержать, а Нетаньяху хотел его обыграть – Нафтали создал свою собственную устойчивую политическую силу. Пусть и маленькая и не то чтобы популярная, но родилась "Ямина" (буквально "Вправо" – 24). "Новые правые" стали ее частью.

Восстание новых правых

Пребывание в "Еврейском доме" продолжалось, как и почти все в жизни нашего героя, почти шесть лет. Это была не последняя азартная игра, где он ставил на "все или ничего". За беспокойным Беннетом в новую партию перешла и Аелет Шакед. И снова, ставка сгорела.



Нафтали наконец сформировал собственную политическую партию / Фото BBC

Как сказано выше, на выборах 2019-го, первых из четырех за два года, Нафтали вылетел из парламента, как пробка из бутылки, не преодолев порог в 3,25%. Нетаньяху активно агитировал против "новых правых" и теперь мог быть довольным – самостоятельное плавание его противника провалилось. Наступило 30 мая, он был вынужден вернуть мандат президенту Ривлину. И понял, что неудача Нафтали ударила и по нему самому.

У него не было больше радикальных правых, чтобы сформировать правительство. Слишком поздно он понял очень важную вещь: Беннет на самом деле был ему очень нужен. В отчаянии, он пошел на новые выборы в сентябре того же 2019. Но теперь он хотел уничтожить главного конкурента раз и навсегда, называя его "политическим авантюристом".

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"Биби" даже уволил Беннета из временного правительства в июне того года. Впервые в истории страны, выборы должны были быть проведены еще раз. И это дало Беннету второй шанс. Но на это время он уже стал гораздо более умеренным политиком, который ждал падения бывшего патрона.

Второй шанс и оппозиция

Теперь Нафтали шел не один. Он вспомнил старые времена и создал тройной союз: он, Рафи Перец из "Еврейского дома" (старой партии Беннета – 24) и Бецалель Смотрич из Национального Союза. Даже отдал Шакед топовое место в избирательном списке (хотя их договоренности предусматривали все наоборот).

На этот раз "Ямина" выиграла семь мест и Беннет с Шакед вернулись в Кнессет. Впрочем, успех на выборах все уменьшался: с 12 мест до 8, потом до 7 и до 6. Но влияние Нафтали все возрастало, он научился играть в эту игру. Ровно через год после отказа, он неожиданно получил желанную должность министра обороны Израиля.

Причина была в том, что "Биби" начал бояться: а как Беннет, например, пойдет в коалицию к центристу Бени Ганцу (и его партии "Кахоль Лаван" – 24) и свергнет его с трона? Чуть позже это действительно произойдет, но не сейчас.

Нетаньяху договорился с Ганцем, а лидер "Ямины" ему снова стал ненужен. Поэтому Беннет ушел с поста министра прямо в оппозицию. Это был для него новый и интересный опыт. И он снова сделал ставку: теперь на то, что союзное правительство не устоит. И когда это произойдет, то он, как критик со стороны, будет иметь лучшую позицию, чтобы этим воспользоваться.

Через год, в марте 2021 года, Беннет начал свою самую рискованную игру – сброс Нетаньяху с трона Израиля после 12 лет у власти. Несмотря даже на предательский переход Смотрича в противоположный лагерь. Нетаньяху сделал того своим фронтменом, нацеленным прямо на Беннета.

А тот критиковал правые силы за попытки продвинуть что-то кроме борьбы с пандемией.

Не корона, не важно,

– таким тогда был его лозунг.

Вырвать победу из зубов поражения

На четвертых выборах ситуация была привычной: экзитполы давали ему менее 10 мест. На COVID-19, как ранее, уже не сыграешь – "Биби" очень эффективно развернул борьбу с пандемией и вакцинацию населения. Несмотря на это, Беннет открыто заявлял – борется за кресло премьер-министра и не менее.

Правда о Нетаньяху Плохое управление борьбой с пандемией коронавируса (до прибытия вакцин) дало понять: идол Беннета Нетаньяху – на самом деле так себе менеджер. Несмотря на государственническую осанку и блестящую риторику.

Пока ему давали 20 мест, он еще мог в это верить. Как и в то, что именно его голос будет решающим между двумя лагерями (за и против Нетаньяху) в будущем Кнессете. Но что делать снова с семью креслами? Май уменьшил этот показатель до шести – один депутат покинул "Ямину". Может ли такая маленькая партия требовать премьерство?

Я сказал своим детям: я сделаю шаг, который превратит вашего отца на наиболее ненавистного человека в Израиле. Но я делаю это ради страны,

– сказал он на Канале 12 после подписания коалиционного соглашения.

Нафтали Беннет, не моргнув, прыгнул в неизвестность. И выиграл. Для его критиков это что-то страшное: политсила, которая имеет шесть мест, возглавит страну. Да они даже порог для прохода в Кнессет сейчас не преодолеют! Уже сейчас половина членов "Ямины" планирует из нее выйти или уже это сделали, сообщает Haaretz.



Нафтали Беннет с женой и детьми / Фото Swarajya

Но в этом весь Беннет. Механический солдат, самодельный технический миллионер, политический активист и лидер. Он быстро двигается, стремится к амбициям, непостоянен, но поразительно уверенный в себе мужчина. Те, кто его хорошо знают, уверены: через несколько лет, непоседливый политик уже будет делать что-то другое.

Самый новый лидер Израиля – наглый игрок, который умеет и любит делать рискованные ставки. Он хочет быть как Нетаньяху, но другим. "Биби" хотел, чтобы его боялись и им восхищались.

Беннет хочет, чтобы его просто любили и все еще ищет одобрения Нетаньяху, несмотря на постоянное унижение со стороны бывшего премьера и его жены. Через это он прошел вместе со своей едва ли не единственной верной подругой – Аелет Шакед. Это она привела его к "Биби" и страдала вместе с ним, она ушла с ним с этой работы и была рядом во всех дальнейших политических событиях.

Новый Израиль 3.0

Страной правили 11 мужчин и одна женщина (Голда Меир). Семеро пришли из левого рабочего движения (сам Давид Бен-Гурион, Моше Шарет, Леви Эшколь, Голда Меир, Ицхак Рабин, Шимон Перес и Эхуд Барак).

Четверо – из партии "Ликуд" (Менахем Бегин, Ицхак Шамир, Ариэль Шарон, Биньямин Нетаньяху). Эхуд Ольмерт – исключение из правил, потому что был в "Ликуде", но стал премьером благодаря партии "Кадима", которая долго не прожила. Беннет напоминает именно последнего, потому что не представляет две наибольшие части движения сионистов и занял кресло при странных обстоятельствах.

Но ранние лидеры были немного другими.

Их можно разделить на четыре основные категории:

лидеры вооруженного восстания еще до создания страны (Бегин и Шамир);

"поколение основателей" (Бен-Гурион, Шарет, Эшколь, Меир);

полевые командиры и первые бюрократы (Рабин, Перес, Шарон);

"поколение государства" (Нетаньяху, Барак, Ольмерт);

Несмотря на разницу в поколение, они все боролись за появление Израиля на карте мира и в его первые годы. Тогда он был очень неустойчивым политически, а его безопасность еще не была гарантирована.

А вот Беннет и Лапид – это уже новая генерация политиков, выросших в более уверенную эру после Шестидневной войны. В это время Израиль утвердил свою доминацию в регионе, а стандарты жизни стремительно приближались к западным.

Происхождение их родителей и их самих было разным. Что объединило этих молодых людей, это ощущение прагматизма, открытого сионизма и что они имеют на это полное право. Выходцы из семей высшего среднего класса, которые чувствовали себя дома как в Тель-Авиве, так и на Манхэттене. Отчасти они продукты именно эры Нетаньяху, которые находили свой политический стиль, наблюдая за ним. Но лишены глубинных фобий и страхов "Биби".

Лапид представляет медиа-элиту, частью которой он и остается. Тогда как Нафтали гораздо сложнее классифицировать, но он представляет гораздо более широкие слои населения. Не принадлежа ни к одному из них.

Он как "Израиль 3.0" – националист, но не догматик. Немного религиозный, но не набожный. Военный человек, любящий комфорт городской жизни на хорошем уровне, технологический предприниматель, который больше не хочет зарабатывать. Поддерживает Большую Землю для Израиля, но не поселенец. Он даже в политике, скорее, временно, хотя в ней он провел большую часть карьеры.

Беннет не будет премьером долго. Если правительство проживет два года, он передаст должность Яиру Лапиду в августе 2023. Но после пребывания во главе, будет сложно привыкнуть к бытию простым министром. И шансов выиграть на выборах, чтобы вернуться как премьер, довольно мало. Лидер маленькой партии во главе правительства – странный случай, который не повторится. Не останется, что доказывать в большой политике.

Скоро ему будет 50 лет и не останется, что доказывать в большой политике. Если все сложится и их с Лапидом авантюра продержится 4 года (что вряд ли – 24), то их запомнят как победителей Нетаньяху и создателей эры политической стабильности. Но потом приключения позовут их, как и других представителей поколения 3.0, в новое путешествие.