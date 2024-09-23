Израиль массированно ударил по ячейкам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля объявила о начале "широкомасштабных" ударов по объектам Хезболлы в Ливане.

Ливанские СМИ сообщают о масштабных авиаударах Израиля на юге Ливана, а также в глубине страны в долине Бекаа.

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"ЦАХАЛ сейчас наносит масштабные удары по террористическим целям, принадлежащих террористической организации "Хезболла" в Ливане", – говорится в сообщении.

Также отмечают, что в приграничных городах Саса и Нетуа в Галилее прозвучали сигналы тревоги о приближении ракет.

Предварительно израильская армия призвала гражданское население Ливана покинуть районы, в которых действует террористическая группировка Хезболла предупредив, что будут нанесены "масштабные точные удары".

Предупреждение ЦАХАЛ прозвучало после того, как израильская армия утром в понедельник, 23 сентября, нанесла "масштабные удары" по объектам Хезболлы. На выходных обе стороны наносили самые массированные атаки с начала очередного обострения военного конфликта в Газе в октябре 2024 года.

За последние сутки израильские военные атаковали командный центр террористов ХАМАС в Секторе Газа, а также сбили беспилотник, направлявшийся из Ирака через Сирию в сторону Израиля.