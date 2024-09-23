Ліванські ЗМІ повідомляють про масштабні авіаудари Ізраїлю на півдні Лівану, а також в глибині країни у долині Бекаа.

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"ЦАХАЛ наразі завдає масштабних ударів по терористичних цілях, що належать терористичній організації "Хезболла" у Лівані", – йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що у прикордонних містах Саса і Нетуа в Галілеї пролунали сигнали тривоги про наближення ракет.

Попередньо ізраїльська армія закликала цивільне населення Лівану покинути райони, в яких діє терористичне угруповання Хезболла попередивши, що будуть завдадані "масштабні точні удари".

Попередження ЦАХАЛ пролунало після того, як ізраїльська армія вранці в понеділок, 23 вересня, завдала "масштабних ударів" по об'єктах Хезболли. На вихідних обидві сторони завдавали наймасованіших атак від початку чергового загострення військового конфлікту в Газі в жовтні 2024 року.

За останню добу ізраїльські військові атакували командний центр терористів ХАМАС у Секторі Газа, а також збили безпілотник, що прямував з Іраку через Сирію вбік Ізраїлю.