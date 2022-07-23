Израиль нанес удар по сирийскому предприятию по производству дронов: есть погибшие
Израиль атаковал предприятие по производству иранских беспилотников в окрестностях сирийского Дамаска. Предварительно погибли 8 человек.
Среди погибших – трое сирийцев. Известно, что в апреле Израиль дважды за ночь атаковал ХАМАС в секторе Газа в ответ на удар рекета.
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Израиль атаковал предприятие в Сирии
Источники SOHR сообщили, что количество людей, погибших в результате израильских ударов по военным позициям в окрестностях Дамаска рано утром в пятницу (говорится о 22 июля – 24 канал), возросло до восьми,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибли:
- три человека нессирийской национальности;
- двое "коллаборационистов", сотрудничавших с ливанской Хезболлой. Они погибли в районе предприятия по производству иранских беспилотников вблизи района Сайеда Зейнаб;
- трое сирийцев, находившихся на военных позициях, где размещались батареи ПВО.
Предварительно известно, что еще 10 человек получили ранения. Кроме того, по данным SOHR, ракеты Израиля ударили в офисы разведывательной службы Военно-воздушных сил, офис старшего офицера и автомобиль в периметре авиабазы Аль-Маза. Другие ракеты попали:
- по позициям у контрольно-пропускного пункта в периметре авиабазы;
- шоссе Аль-Маза;
- и иранскому составу в районе Сайеда-Зейнаб, уничтоженного полностью.
По данным израильского издания The Jerusalem Post, Израиль атаковал завод по производству беспилотников в Сайеда-Зейнаб и скопление иранских боевиков неподалеку.
Что этому предшествовало
- Ранее россия просила Иран предоставить им беспилотники. Однако официальный Тегеран в дронах Москве отказал.
- В США действия россии объяснили последствиями санкций, которые международное сообщество ввело против кремля.
- Возвращаясь к вопросу Израиля, следует вспомнить, что также страна постоянно противостоит движению ХАМАС, которое не признает их права существования и удерживает власть в секторе Газа. Кроме того, ливанская Хезболла также не признает Израиль страной.
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