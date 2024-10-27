Операция по уничтожению целей в Иране проводилась в несколько волн и получила название "Дни покаяния". Сейчас журналисты The New York Times поговорили с израильскими и иранскими чиновниками, которые рассказали о пораженных целях.

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Какие цели поразил Израиль во время атаки 26 октября

Еще ранее стало известно, что Израиль нанес серьезные удары по производству ракет. В частности, под атакой оказались 12 объектов, которые Иран использовал для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности. Как пишет The Jerusalem Post, пораженные цели имели сложное оборудование, которое Иран не мог произвести самостоятельно. Вероятно, оно могло быть закуплено у Китая.

Кроме того, американские исследователи утверждают, что во время атаки 26 октября могло быть поражено здание, известное под названием Taleghan 2, которое используют в рамках программы разработки ядерного оружия. Оно расположено в селе Парчин неподалеку от Тегерана.

Известно, что в результате атаки уничтожены системы ПВО, которые защищали критически важные нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, а также системы, охраняющие большое газовое месторождение и порт на юге Ирана. В частности говорится о комплексах, которые охраняли:

нефтехимический комплекс Бендар-Имам-Хомейни в провинции Хузестан,

крупный порт Бендар-Имам-Хомейни,

Абаданский нефтеперерабатывающий завод,

нефтеперерабатывающий завод для газового месторождения под названием Танге Биджара.

Известно, что в результате уничтожения систем ПВО погибли по меньшей мере 4 человека. В иранских СМИ заявляли, что количество жертв может увеличиться.

Во время атаки 26 октября были уничтожены не только комплексы ПВО, но и радиолокационные системы. Фактически, Израиль уничтожил 4 системы ПВО С-300, которые Иран приобрел у России. Как отметили в СМИ, три из четырех ЗРК, которые были поражены 26 октября, защищали международный аэропорт имени Имама Хомейни.

Иранские источники NYT утверждают, что теперь страна очень уязвима. Своевременно заменить системы ПВО не получится, а значит будущие удары Израиля по инфраструктуре или ядерным объектам могут быть еще более разрушительными. Кроме того, энергетические объекты, которые теперь остались без защиты ПВО, имеют критически важное значение экономики Ирана. НПЗ и нефтехимические заводы производят миллионы тонн нефтепродуктов для экспорта.

Что касается поражения баз по производству ракет, о которых стало известно ранее, то говорится о Falagh, Shaid Ghadiri и Abdol Fath. В Израиле утверждают, что удар по этим объектам значительно снизит возможности Ирана производить баллистические ракеты.