Израиль назвал условие прекращения ракетных обстрелов Сектора Газа
Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что страна будет продолжать обстреливать территорию Сектора Газа. Государство будет атаковать, пока не сможет обеспечить на своей территории "полный и долгосрочный мир".
Источник:The Jerusalem Post
Израильский министр заявил, что государство за несколько часов атаковало отряды командиров и значительную инфраструктуру ХАМАС. Он отметил, что будут продолжать защищать всех жителей Израиля.
Важно Эскалация между Израилем и Палестиной: все, что известно о конфликте
Мы атаковали многие сотни целей – башни падают, заводы разрушаются, тоннели разрушаются, а командиров убивают. ЦАХАЛ будет продолжать атаковать и обеспечивать полный и долгосрочный мир. Только когда мы достигнем этой цели, мы можем говорить о покое. Пока нет конечной даты,
– сказал Ганц.
Он отметил, что правительство будет использовать все силы, чтобы защитить страну от внешних врагов и беспорядка.
Что известно о конфликте между Израилем и Палестиной
- Конфликт между сторонами обострился, когда израильские правоохранители начали выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Вследствие этого на Храмовой горе вспыхнули масштабные столкновения между палестинцами и правоохранителями. Известно по меньшей мере, о 222 пострадавших.
- 10 мая боевики исламистской группировки ХАМАС отправили ракеты на территорию Израиля. В ответ государство атаковало объекты Сектора Газа.
- Вечером 11 мая Палестина обстреляла Тель-Авив. Жители столицы прятались в бомбоубежищах, а жителей других городов эвакуировали.
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