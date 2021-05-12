Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что страна будет продолжать обстреливать территорию Сектора Газа. Государство будет атаковать, пока не сможет обеспечить на своей территории "полный и долгосрочный мир".

Израильский министр заявил, что государство за несколько часов атаковало отряды командиров и значительную инфраструктуру ХАМАС. Он отметил, что будут продолжать защищать всех жителей Израиля.

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Мы атаковали многие сотни целей – башни падают, заводы разрушаются, тоннели разрушаются, а командиров убивают. ЦАХАЛ будет продолжать атаковать и обеспечивать полный и долгосрочный мир. Только когда мы достигнем этой цели, мы можем говорить о покое. Пока нет конечной даты,

– сказал Ганц.

Он отметил, что правительство будет использовать все силы, чтобы защитить страну от внешних врагов и беспорядка.

Что известно о конфликте между Израилем и Палестиной

Конфликт между сторонами обострился, когда израильские правоохранители начали выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.

Вследствие этого на Храмовой горе вспыхнули масштабные столкновения между палестинцами и правоохранителями. Известно по меньшей мере, о 222 пострадавших.

10 мая боевики исламистской группировки ХАМАС отправили ракеты на территорию Израиля. В ответ государство атаковало объекты Сектора Газа.

Вечером 11 мая Палестина обстреляла Тель-Авив. Жители столицы прятались в бомбоубежищах, а жителей других городов эвакуировали.

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