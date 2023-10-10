Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он отмечает, что, несмотря на эффекты неожиданности, существовал еще ряд причин, почему израильские военные не сумели предотвратить вторжение ХАМАС.

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Стратегическая ошибка

Концепция обороны Израиля в районе сектора Газа заключалась в том, что военная разведка АМАН в случае подготовки масштабной операции против Израиля должно было об этом узнать и предупредить военное командование.

Израильская армия всегда имела понимание, что такая операция возможна, однако это воспринималось как не очень вероятный сценарий. Однако многолетний опыт коммуникации разведчиков с ХАМАС убедило военно-политическое командование Израиля в том, что они понимают интересы группировки.

Среди разведчиков и военного командования было мнение, что ХАМАС не заинтересован в масштабной эскалации. Ведь фактически эта группировка руководила Сектором Газа, а в случае масштабной войны это создавало угрозу его власти в регионе,

– объяснил Шарп.

Соответственно руководство Израиля возлагалось на свое понимание этой проблемы, а ХАМАС усыплял его бдительность.

Чего не учел Израиль

Проблема заключалась в том, что логику мышления диктатур и экстремистских формирований очень трудно предсказать. Соответственно, не следует подходить к оценке рисков с прагматичной или рациональной точек зрения.

"Дело в том, что и разведка, и военное командование всегда должны учитывать худший из возможных сценариев в своей стратегии. Особенно, если он будет иметь катастрофические последствия. Однако этого не произошло из-за чрезмерной веры в доклады разведчиков", – отметил военный обозреватель.

Давид Шарп о том, почему ХАМАС удался прорыв: смотрите видео

Военное командование просто не готовилось к тому, что разведка не предупредит его о возможности большого прорыва. Поэтому служба вблизи стены разделения проводилась малыми силами, рутинно и без соблюдения всех стандартов бдительности.

"Ситуация на границе с Сектором Газы была годами спокойной. Поэтому, кроме провала на макроуровне, были и провалы на микроуровне. Командование подразделений, расположенных вблизи Сектора Газы, считало, что эта территория является тылом и никаких непредсказуемых ситуаций не случится", – подчеркнул Шарп.

Почему не удалось сдержать ХАМАС

К моменту вторжения ХАМАС оружие израильских военных находилось не на руках, а в оружейных. В то же время противник подготовился к своей операции очень хорошо, сумев достичь существенных успехов благодаря эффекту неожиданности.

После прорыва стены заграждения ХАМАС начали входить в населенные пункты, в которых не было израильских военных. Единственными, кто мог сопротивляться боевикам, были полицейские, хотя они не должны были противостоять военным подразделениям ХАМАС.

Израильские полицейские и военные проявили героизм в первый день войны. Однако героизм обычно приходится проявлять тогда, когда на каком-то из уровней произошел провал. К сожалению, силам обороны не хватило личного состава для того, чтобы остановить прорыв почти 1000 боевиков на территорию Израиля.

– подытожил военный обозреватель.

Однако по состоянию на сегодняшний день после призыва 300 тысяч военнообязанных Израиль сконцентрировал вокруг Сектора Газы достаточно значительные силы, которые делают невозможным повторение прорыва.

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