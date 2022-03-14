Израиль обещает, что не станет страной, с помощью которой Россия будет обходить санкции
Источник:The Times of Israel
Россия получила тысячи санкций за полномасштабную войну против Украины. Агрессор надеется, что сможет обойти их с помощью Израиля.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Россия не сможет использовать страну для обхода санкций. Он заверил, что координирует этот вопрос с чиновниками.
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"Израиль не будет путем обхождения санкций, введенных против России Соединенными Штатами и другими западными странами", – сказал Лапид.
России нет оправдания
Министр заверил, что координирует вопросы санкций против России с банком Израиля, министерством финансов, министерством экономики, управлением аэропортов, министерством энергетики и другими. Лапид подчеркнул, что вторжению России нет оправдания.
Израиль осуждает вторжение России в Украину и призывает к прекращению боевых действий. Нет оправдания для нарушения территориальной целостности Украины, нет оправдания для нападений на мирное население,
– заявил Лапид.
Он добавил, что Израиль сделает все возможное, чтобы стать посредником, остановить стрельбу и возобновить мир.