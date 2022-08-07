Израиль объявил о нейтрализации всех главарей "Исламского джихада"

7 августа 2022 , 07:02
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Источник:

DW

Армия Израиля вечером 6 августа ликвидировала еще одного главаря "Исламского джихада" Тарека Аль Модаллу. Вскоре в ЦАХАЛ сообщили, что уже нейтрализовали всех лидеров этой террористической организации.

Соответствующее заявление сделал начальник оперативного управления израильской армии генерал-майор Одед Басиок. Речь идет об операции "Рассвет", которую начала проводить страна несколькими днями раньше.

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Кого именно ликвидировал ЦАХАЛ 

О ликвидации Модаллу сообщили в телеграм-канале "Медиа Архив". Там обнародовали видео, на котором якобы этого мужчину несут без сознания по лестнице вниз. 

Однако уже были случаи потерь, которые подтвердили сами палестинцы из сектора Газа. В частности, The Times of Israil сообщает, что исламисты подтвердили, что 5 августа погиб Тайсир Джабар. Также подтвердили и гибель Халед Мансура.

Высокопоставленное руководство военного крыла "Исламского джихада" в Газе нейтрализовано,
– заявил Басиок.


Тайсир Джабар (слева) и Халед Мансура (справа) / Фото The Times of Israil 

ЦАХАЛ не останавливает операцию в секторе Газа 

Однако "Рассвет" еще не завершился, поскольку Армия обороны Израиля продолжает наносить удары. В частности, в 4 утра 7 августа там сообщили, что их авиация атакует тоннели террористов. 

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Автор: Олександр Марчак