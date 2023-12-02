Спецслужбы Израиля начали кампанию охоты на лидеров ХАМАС по всему миру

Израильские спецслужбы готовятся ликвидировать лидеров группировки ХАМАС по всему миру. Сейчас стоит вопрос, где и как это делать.

По приказу премьер-министра Беньямина Нетаньяху ведущие службы Израиля будут работать над тем, чтобы ликвидировать проживающих в других странах лидеров ХАМАС.

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Израиль планирует операции в других странах

Лидеров ХАМАС будут ликвидировать на территории Ливана, Турции и Катара, где размещен политический офис ХАМАС. Сообщается, что кампания ликвидации будет продолжением израильских спецопераций, позволивших ликвидировать боевиков в Бейруте, лидера ХАМАС в Дубае, лидера Хезболла в Сирии и ученого-ядерщика в Иране.

Я дал указание Моссаду действовать против руководителей ХАМАС, где бы они ни были,

– сказал Нетаньяху во время общенационального обращения 22 ноября.

Ранее Израиль держал подобные планы в тишине, однако лидеры страны прямо заявили о своих намерениях после нападения 7 октября. Известно, что Израиль уже работает над тем, чтобы захватить или убить лидеров ХАМАС в секторе Газа.

Чиновники сказали, что теперь вопрос не в том, стоит ли ликвидировать лидеров группировки, а в том, где это делать и каким образом. Также рассматривается вариант того, можно ли принудительно выслать боевиков ХАМАС низкого ранга из Газы, чтобы снизить боевые действия.

Спецслужбы Израиля планируют, каким образом будут осуществляться операции.

Почему такие операции не проводились раньше

Израильские спецслужбы начали ликвидацию своих врагов после Олимпиады в Мюнхене в 1972 году, когда погибли 11 израильских спортсменов от рук палестинцев.

Однако страна воздерживалась от убийства боевиков в Катаре, Ливане, Иране, Турции и России во избежание дипломатических кризисов. Однако теперь все изменилось.