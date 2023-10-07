Израиль массированно атаковали ракетами, звучат сирены: ЦАХАЛ объявил о готовности к войне

Со стороны Сектора Газы нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. По всей стране объявили воздушную тревогу, после чего раздались взрывы.

Сообщается, что в южной части Израиля происходят боевые столкновения. ЦАХАЛ объявил о готовности к войне.

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В Израиле объявлено военное положение

Около 06:30 по киевскому времени Израиль массированно атаковали ракетами со стороны Сектора Газы. Уже известно о первых раненых в Ашкелоне на юге страны. Сейчас сообщают о 3 раненых и одной погибшей 60-летней женщине. От полученных ран она погибла в больнице.



Сообщение о воздушной тревоге в Израиле​

Пожар после ракетного удара: смотрите видео

Под ударом оказалась гражданская инфраструктура: смотрите видео

Последствия ракетного удара: смотрите видео

Глава военного крыла палестинского исламистского движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф опубликовал обращение после массированного ракетного удара. Он заявил, что палестинская боевая группировка "выпустила 5000 ракет" по территории Израиля и объявил о начале операции под названием "Наводнение".

После обстрела в ЦАХАЛ (Вооруженные Силы Израиля) заявили, что на Юге страны проходят боевые столкновения с ХАМАС. Жители Газы также сообщают о столкновениях вдоль разграничительного забора с Израилем, близ города Хан-Юнис. Кроме того, местное население подметило значительное перемещение вооруженных боевиков Газы.

Около 08:20 в Израиле ввели военное положение из-за боевых столкновений с ХАМАС. Власти призвали гражданское население не покидать укрытий. ЦАХАЛ также объявил о состоянии готовности к войне и заявил, что наносит ответные удары.

Боевые столкновения в Израиле: смотрите видео

Что происходит на Юге Израиля: смотрите видео

Стрельба в Израиле: смотрите видео

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ближайшее время проведет оперативное совещание с руководителями силовых и военных структур. В сети также сообщают, что министр обороны Йоав Галант одобрил всеобщую мобилизацию резервистов ЦАХАЛ, однако официального подтверждения от власти еще не поступало.

Ситуация в Израиле обостряется

В сети сообщают о десятках пострадавших после ракетного удара по Израилю. Одна из ракет боевиков Газы попала в многоэтажку. О пострадавших станет известно впоследствии, когда ЦАХАЛ проведет все необходимые мероприятия.

Ракета попала в многоэтажку: смотрите видео

После объявления военного положения в Герцлии – пригороде Тель-Авива – начали закрывать все пляжи. Аэропорт Бен-Гурион также прекратил работу. Кроме того, ЦАХАЛ ограничил движение на границе с Сектором Газы. В сети также была опубликована карта, где будут действовать ограничения.



Ограничение движения на границе с Сектором Газы / Скриншот

Самая сложная ситуация в городе Сдерот, который расположен ближе всего к границе Сектором Газы. Издание "Al Jazeera" сообщает, что боевики ХАМАС захватили один из израильских баз и полицейский участок. Местные жители в сети утверждают, что палестинские военные захватывают гражданские дома.

Тем временем ЦАХАЛ опубликовал карту ответных ударов, которые нанес по территории Сектора Газы.



Израиль бьет в ответ по территории Сектора Газы