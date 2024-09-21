Сейчас от властей Израиля зависит, пойдет ли страна на шаг по началу большой войны. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, заметив, что война с "Хезболлой" принесет немалое количество жертв и разрушений.

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Какие последствия может иметь наземная операция против Ливана

По словам военного эксперта, военные оперативные планы Израиля на севере страна разрабатывала давно. Поскольку конфликт с "Хезболлой" за последний год обострился, эти планы Израиль пересмотрел и доработал.

Есть оперативные планы, которые называются "на все случаи жизни" – и авиаудары по Ливану, и наземные операции, ограничены или несколькими километрами, или до реки Литани, или и полномасштабные действия,

– объяснил Гендельман.

По его мнению, все зависит от политического решения властей. США со своей стороны сильно давят на Израиль, чтобы он не начинал большую войну, ведь им это не выгодно.

Сама же власть Израиля до сих пор не начала войну с "Хезболлой", ведь по всем расчетам и сценариям эта война была бы гораздо серьезнее, чем с ХАМАСом. Она бы предусматривала большое количество разрушений и жертв в Израиле.

Ракетный потенциал у "Хезболла" гораздо больше, чем у ХАМАСа, все израильские системы противоракетной обороны с ними бы не справились. Более того, предусмотрено, что в случае масштабной наземной операции может быть до тысячи убитых солдат,

– отметил военный эксперт.

Недавние обстрелы Ливанав – это очередная ступень эскалации. За последнее время объем ракет, которые Израиль запустил на "Хезболлу" насчитывает 130 штук. По словам Гендельмана, Израиль пока находится даже не посередине всей эскалации.

"Вопрос заключается в том, смогут ли израильские власти сбалансировать ступени эскалации, не доводя до большой войны. Или же несмотря на все аргументы против, они решатся на этот шаг", – отметил военный эксперт.

Заметьте! ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) написал, что "Хезболла" превратила юг Ливана в зону боевых действий и десятилетиями вооружала дома граждан оружием. В то же время лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что Израиль пересек "красные линии" своими действиями и объявил этим войну.

Гендельман отметил, что ситуация, которая длится уже год в Израиле всегда продолжаться не может, говорится о постоянных обстрелах пограничной полосы страны и 80 тысяч эвакуированных.

Власти Израиля в результате все же могут быть вынуждены пойти на большую войну. Мы только задним числом сможем сказать, действительно ли то, что мы видим является шагом к большой войне, или все "обойдется" без этого,

– подчеркнул военный эксперт.