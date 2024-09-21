Зараз від влади Ізраїля залежить, чи піде країна на крок щодо початку великої війни. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що війна з "Хезболлою" принесе чималу кількість жертв та руйнувань.

Дивіться також Блискуча, але одноразова операція: чи змінилась стратегія "Хезболли" після подій у Лівані

Які наслідки може мати наземна операція проти Лівану

За словами військового експерта, військові оперативні плани Ізраїлю на півночі країна розробляла давно. Оскільки конфлікт з "Хезболлою" за останній рік загострився, ці плани Ізраїль переглянув та допрацював.

Є оперативні плани, які називаються "на всі випадки життя" – і авіаудари по Лівану, і наземні операції, обмежені або кількома кілометрами, або до річки Літані, або і повномасштабні дії,

– пояснив Гендельман.

На його думку, все залежить від політичного рішення влади. США зі свого боку сильно тиснуть на Ізраїль, аби він не починав велику війну, адже їм це не вигідно.

Сама ж влада Ізраїлю досі не розпочала війну з "Хезболлою", адже за всіма розрахунками та сценаріями ця війна була б набагато серйознішою, ніж з ХАМАСОМ. Вона б передбачала велику кількість руйнувань та жертв в Ізраїлі.

Ракетний потенціал у "Хезболла" набагато більший, ніж у ХАМАСА, всі ізраїльські системи протиракетної оборони з ними б не впорались. Ба більше, передбачено, що у випадку масштабної наземної операції може бути до тисячі вбитих солдатів,

– зауважив військовий експерт.

Нещодавні обстріли Лівану – це черговий ступінь ескалації. За останній час обсяг ракет, які Ізраїль запустив на "Хезболлу" налічує 130 штук. За словами Гендельмана, Ізраїль поки перебуває навіть не посередині всієї ескалації.

"Питання полягає у тому, чи зможе ізраїльська влада збалансувати щаблі ескалації, не доводячи до великої війни. Або ж не дивлячись на всі аргументи проти, вони наважаться на цей крок", – зазначив військовий експерт.

Зауважте! ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю) написав, що "Хезболла" перетворила південь Лівану на зону бойових дій і десятиліттями озброювала будинки громадян зброєю. Водночас лідер "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що Ізраїль перетнув "червоні лінії" своїми діями та оголосив цим війну.

Гендельман наголосив, що ситуація, яка триває вже рік в Ізраїлі завжди продовжуватись не може, мовиться про постійні обстріли прикордонної смуги країни та 80 тисяч евакуйованих.

Влада Ізраїлю в результаті все ж може бути вимушена піти на велику війну. Ми лише заднім числом зможемо сказати, чи справді те, що ми бачимо є кроком до великої війни, чи все "обійдеться" без цього,

– підкреслив військовий експерт.