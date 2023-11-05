Правительство Нетаньяху оказалось на перепутье: какая дилемма предстала перед ним
Израиль вступил в затяжную войну, и поэтому должен считаться с реакцией мирового сообщества. В частности, на днях Нетаньяху пришлось уволить праворадикального министра, предлагавшего ударить по Сектору Газы ядерной бомбой.
Также мнением с 24 Каналом поделился эксперт-международник Станислав Желиховский. По его мнению, Израилю нужно найти золотую середину в достижении победы над ХАМАСом без превращения Сектора Газа в пепел.
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В чем состоит дилемма Нетаньяху
Правительство Нетаньяху оказалось на перепутье: с одной стороны, оно хочет показать своим гражданам, что будет решительным в ответ за совершенные ХАМАС преступления. Это обусловлено тем, что, по неподтвержденным сообщениям, Нетаньяху легкомысленно отнесся к предупреждениям о возможном вторжении.
В то же время на пути к этому Израиль вынужден справляться с серьезным давлением Запада и США. Сначала это была оговорка о том, что начиная вторжение в Сектор Газа, Израиль должен иметь четкий план на дальнейшую судьбу региона. Впоследствии, когда широкое медийное освещение получили противоречивые действия израильской армии, усилились призывы к перемирию и обвинению в военных преступлениях.
Почему США пытаются урегулировать конфликт
Америка является историческим партнером Израиля, который всегда помогал ему отражать нападения и поддерживал даже в спорных случаях. Вместе с тем, накануне войны США активно участвовали в урегулировании отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которые из-за агрессии ХАМАС временно приостановлены.
Ближний Восток стал важным для США регионом после войны в Персидском заливе и операции по свержению Саддама Хусейна. Вашингтон заинтересован в его стабильности, ведь его важность для обеспечения мира нефтью нельзя переоценить. В то же время, в странах региона есть сильные антизападные настроения и Иран, который проводит агрессивную внешнюю политику, наращивая влияние на различные группировки.
Учитывая эти факторы, Вашингтон пытается балансировать желание Тель-Авива отомстить террористам и предотвращение эскалации конфликта из-за привлечения в него других стран.
"Для Нетаньяху уничтожение ХАМАС является вопросом продолжения политической карьеры. В то же время в случае, если израильские военные будут действовать слишком жестко, это может повлечь за собой нежелательные для страны последствия. Между этими двумя полюсами ему нужно будет выбрать золотую середину", – предположил эксперт-международник.
Станислав Желиховский о вызовах, стоящих перед Израилем: смотрите видео
Война Израиля и ХАМАС: последние сообщения
- Израильская армия официально сообщила, что завершила оцепление города Газа со стороны Левантийского моря. Дальнейший план Тель-Авива состоит в том, чтобы уничтожить всех отрезанных на этой территории боевиков, которых в городе может быть несколько десятков тысяч.
- В то же время, после вступления в войну Йеменских хуситов Израиль применил против выпущенной ими баллистической ракеты модернизированную систему ПРО Arrow 3, которая, вероятно, впервые в истории сбила ракету в стратосфере.
- Также для выражения своей поддержки Израилю визит в эту страну намерен нанести Владимир Зеленский. Однако сначала его не попросили о переносе, а затем в израильские СМИ произошел "слив" этой информации.
- Нетаньяху известен тем, что долго пытался поддерживать приятельские отношения с Россией. Однако после начала войны с ХАМАСом Москва последовательно заняла антиизраильскую позицию. Соответственно, сейчас в Тель-Авиве идет переоценка своего предыдущего внешнеполитического курса.