Израильские военно- – воздушные силы намерены отказаться со своими устаревшими системами противоракетной обороны Patriot в ближайшие месяцы. Их планируют заменить на более совершенные средства противовоздушной обороны.
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Система сбила всего 10 целей
В феврале IAF заявили, что планируют закрытие нескольких батарей Patriot, и вместо этого их персонал будет обучен управлять "Железным куполом".
Комплекс Patriot будет окончательно деактивирован в течение двух месяцев.
Сейчас мы находимся в процессе сокращения количества батарей, пока вся система не будет закрыта,
– сказал начальник 138-го батальона группы противовоздушной обороны, который руководит Patriot.
Ракетные батареи Patriot были успешно развернуты против некоторых ракет Scud, которые запускал Ирак по Израилю во время войны в Персидском заливе 1991 года.
В течение следующего десятилетия система, предназначенная для сбивания самолетов перехватила лишь около 10 целей, включая сирийские истребители, которые нарушили воздушное пространство Израиля в 2014 и 2018 годах.
НАТО работает, чтобы передать Украине больше систем ПВО
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс сейчас работает над тем, чтобы передать Украине как можно больше систем ПВО. Речь идет не только о зенитно-ракетных комплексах типа Patriot. Для этого, по словам Столтенберга, НАТО проводит консультации с членами блока, чтобы они передали часть своих систем противовоздушной обороны в Украину.
- Генеральный секретарь НАТО отметил, что страны-члены Альянса работают над возможностью предоставления Украине большего количества батарей Patriot. Для этого блок ведет диалог с некоторыми конкретными странами.
- Он также добавил, что страны НАТО имеют другие системы. В частности, это такие комплексы, как NASAMS, AMRAAM, RST и многие другие.