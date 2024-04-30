Ізраїльські військово – повітряні сили мають намір відмовитись зі своїми застарілими системами протиракетної оборони Patriot у найближчі місяці. Їх планують замінити на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.
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Система збила всього 10 цілей
У лютому IAF заявили, що планують закриття кількох батарей Patriot, і замість цього їх персонал буде навчено керувати "Залізним куполом".
Комплекс Patriot буде остаточно деактивовано протягом двох місяців.
Наразі ми знаходимося в процесі скорочення кількості батарей, поки вся система не буде закрита,
– сказав начальник 138-го батальйону групи протиповітряної оборони, який керує Patriot.
Ракетні батареї Patriot були успішно розгорнуті проти деяких ракет Scud, які запускав Ірак по Ізраїлю під час війни в Перській затоці 1991 року.
Протягом наступного десятиліття система, призначена для збивання літаків перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили повітряний простір Ізраїлю у 2014 і 2018 роках.
НАТО працює, щоб передати Україні більше систем ППО
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс наразі працює над тим, щоб передати Україні якомога більше систем ППО. Мовиться не лише про зенітно-ракетні комплекси типу Patriot. Для цього, за словами Столтенберга, НАТО проводить консультації з членами блоку, щоб вони передали частину своїх систем протиповітряної оборони в Україну.
- Генеральний секретар НАТО зауважив, що країни-члени Альянсу працюють над можливістю надання Україні більшої кількості батарей Patriot. Для цього блок веде діалог з деякими конкретними країнами.
- Він також додав, що країни НАТО мають інші системи. Зокрема, це такі комплекси, як NASAMS, AMRAAM, RST і багато інших.