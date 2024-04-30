Ізраїльські військово – повітряні сили мають намір відмовитись зі своїми застарілими системами протиракетної оборони Patriot у найближчі місяці. Їх планують замінити на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.

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Система збила всього 10 цілей

У лютому IAF заявили, що планують закриття кількох батарей Patriot, і замість цього їх персонал буде навчено керувати "Залізним куполом".

Комплекс Patriot буде остаточно деактивовано протягом двох місяців.

Наразі ми знаходимося в процесі скорочення кількості батарей, поки вся система не буде закрита,

– сказав начальник 138-го батальйону групи протиповітряної оборони, який керує Patriot.

Ракетні батареї Patriot були успішно розгорнуті проти деяких ракет Scud, які запускав Ірак по Ізраїлю під час війни в Перській затоці 1991 року.

Протягом наступного десятиліття система, призначена для збивання літаків перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили повітряний простір Ізраїлю у 2014 і 2018 роках.

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