Це, за побоюваннями Білого дому, може призвести до великої війни на Близькому Сході. Андрій Піонтковський, російський публіцист зі США, розповів 24 Каналу, що Ізраїль пішов на відчайдушний крок, аби розв'язати головну проблему в регіоні.

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Завдання Ізраїлю

Після масованої атаки Ірану на Ізраїль, Сполучені Штати закликали Беньяміна Нетаньягу не гарячкувати з відповіддю. Зокрема, Джо Байден заявив, що він проти ескалації великого конфлікту, і США не підтримають Ізраїль у війні проти Ірану.

Військовий кабінет Ізраїлю вже мав кілька засідань, де б мали визначитися з відповіддю.

Правильною, найлогічнішою відповіддю Ізраїля був би удар по іранському ядерному проєкту та по центрах прийняття рішень. Якось Блінкен сказав, що на Близькому Сході в Ізраїлю є багато ворогів, але з усіма вони можуть впоратися самі, хоч вам ніколи не доведеться це робити самотужки. Він не зовсім мав рацію. З Іраном та Хезболлою Ізраїлю буде важкувато самотужки,

– наголосив Андрій Піонтковський.

Американська допомога, безумовно, була б дуже доречною для Ізраїлю у боротьбі проти Ірану та його проксі. Крім того, заява держсекретаря США Ентоні Блінкена не зовсім витримала перевірку часом. Наприклад, під час операції у Секторі Гази США частково допомагали Ізраїлю, однак також вставляли ЦАХАЛу "палки у колеса".

Зокрема, Штати були проти операції ізраїльських військових у місті Рафах. Блінкен заявив, що вона може бути дуже небезпечною для цивільних, тому Ізраїль відмовляли від її проведення.

"В Ізраїлю було завдання якось стратегічно втягнути американців у виконання завдання, яке самотужки їм було б виконати складно, – знищення потенціалу Хезболли та Іранської держави в цілому. Удар по Бейруту та ліквідація другої людини в ХАМАС – це був майстерний крок ізраїльського керівництва. Він спровокував неминучий удар Ірану, але отримав унікальний шанс – легітимно завдати масованого удару по іранській ядерній програмі та по іранському політичному керівництву", – пояснив публіцист.

Удар по Бейруту

Через вибух безпілотника у передмісті Бейрута (Ліван) 2 січня загинув заступник лідера ХАМАСу з політичних питань шейх Салех аль-Арурі. Він більше за інших членів ХАМАС був пов'язаний з Іраном і Хезболлою в Лівані. Також ХАМАС повідомив про загибель двох лідерів бригад "Аль-Кассам" після вибуху.

За атакою, ймовірно, стояв Ізраїль, при цьому Тель-Авів не попередив Вашингтон про напад завчасно. Хоч варто додати, що офіційно влада Ізраїлю не визнала свою причетність до удару.

"Ескалація вже на піку"

Іран фактично протягом десятиліття опосередковано веде війну проти Ізраїля, адже терористичні угруповання на кшталт Хезболли, ХАМАСу, хуситів – це іранські проксі.

Ситуація в Ірані дуже нестабільна. Там чимало молоді та жінок виступали проти чинного режиму, але їх завжди жорстоко придушували. Коли Ізраїль зважиться знести цю верхівку, і паралельно розв'язати свої проблеми ударом по ядерних об'єктах, реальним сценарієм є падіння цього режиму,

– зазначив Піонтковський.

У такий спосіб Ізраїль фактично розв'язав би головну проблему для всього Ближнього Сходу, адже, як вже було згадано, головним джерелом тероризму там є саме Іран.

"Але цьому заважають американці. Вони щоденно говорять, що Ізраїль вже здобув перемогу, що у них чудові Збройні сили та ППО. Мовляв, Ізраїль отримав ще й політичну перемогу, бо під час відбиття атаки 13 – 14 квітня на їхньому боці частково була Саудівська Аравія та Йорданія. Тож на цьому потрібно зупинитися, а головне – не допустити ескалації та великої війни", – пояснив публіцист.

Водночас з цим США вже дещо спізнилися. Адже як Росія, так і Іран довели свої війни до найвищого ступеня ескалації, бажаючи знищити Україну та Ізраїль. Тому доволі дивними є заяви про "недопущення до великої війни".

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