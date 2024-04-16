Это, по опасениям Белого дома, может привести к большой войне на Ближнем Востоке. Андрей Пионтковский, российский публицист из США, рассказал 24 Каналу, что Израиль пошел на отчаянный шаг, чтобы решить главную проблему в регионе.

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Задача Израиля

После массированной атаки Ирана на Израиль, Соединенные Штаты призвали Беньямина Нетаньяху не горячиться с ответом. В частности, Джо Байден заявил, что он против эскалации большого конфликта, и США не поддержат Израиль в войне против Ирана.

Военный кабинет Израиля уже имел несколько заседаний, где бы должны были определиться с ответом.

Правильным, логичным ответом Израиля был бы удар по иранскому ядерному проекту и по центрам принятия решений. Как-то Блинкен сказал, что на Ближнем Востоке у Израиля есть много врагов, но со всеми они могут справиться сами, хотя вам никогда не придется это делать самостоятельно. Он не совсем был прав. С Ираном и Хезболлой Израилю будет трудновато самостоятельно,

– отметил Андрей Пионтковский.

Американская помощь, безусловно, была бы очень уместной для Израиля в борьбе против Ирана и его прокси. Кроме того, заявление госсекретаря США Энтони Блинкена не совсем выдержало проверку временем. Например, во время операции в Секторе Газа США частично помогали Израилю, однако также вставляли ЦАХАЛу "палки в колеса".

В частности, Штаты были против операции израильских военных в городе Рафах. Блинкен заявил, что она может быть очень опасной для гражданских, поэтому Израиль отговаривали от ее проведения.

"У Израиля была задача как-то стратегически втянуть американцев в выполнение задачи, которую в одиночку им было бы выполнить сложно, – уничтожение потенциала Хезболлы и Иранского государства в целом. Удар по Бейруту и ликвидация второго человека в ХАМАС – это был мастерский шаг израильского руководства. Он спровоцировал неизбежный удар Ирана, но получил уникальный шанс – легитимно нанести массированный удар по иранской ядерной программе и по иранскому политическому руководству", – объяснил публицист.

Удар по Бейруту

Из-за взрыва беспилотника в пригороде Бейрута (Ливан) 2 января погиб заместитель лидера ХАМАСа по политическим вопросам шейх Салех аль-Арури. Он больше других членов ХАМАС был связан с Ираном и Хезболлой в Ливане. Также ХАМАС сообщил о гибели двух лидеров бригад "Аль-Кассам" после взрыва.

За атакой, вероятно, стоял Израиль, при этом Тель-Авив не предупредил Вашингтон о нападении заблаговременно. Хотя стоит добавить, что официально власти Израиля не признали свою причастность к удару.

"Эскалация уже на пике"

Иран фактически в течение десятилетия косвенно ведет войну против Израиля, ведь террористические группировки вроде Хезболлы, ХАМАСа, хуситов – это иранские прокси.

Ситуация в Иране очень нестабильна. Там немало молодежи и женщин выступали против действующего режима, но их всегда жестоко подавляли. Когда Израиль решится снести эту верхушку, и параллельно решить свои проблемы ударом по ядерным объектам, реальным сценарием является падение этого режима,

– отметил Пионтковский.

Таким образом Израиль фактически решил бы главную проблему для всего Ближнего Востока, ведь, как уже было упомянуто, главным источником терроризма там является именно Иран.

"Но этому мешают американцы. Они ежедневно говорят, что Израиль уже одержал победу, что у них замечательные Вооруженные силы и ПВО. Мол, Израиль получил еще и политическую победу, потому что во время отражения атаки 13 – 14 апреля на их стороне частично была Саудовская Аравия и Иордания. Поэтому на этом нужно остановиться, а главное – не допустить эскалации и большой войны", – объяснил публицист.

В то же время с этим США уже несколько опоздали. Ведь как Россия, так и Иран довели свои войны до высшей степени эскалации, желая уничтожить Украину и Израиль. Поэтому довольно странными являются заявления о "недопущении к большой войне".

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