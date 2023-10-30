"Время войны": Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня
Источник:SkyNews
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня. Он подчеркнул, что его страна будет бороться.
Нетаньяху заявил, что сейчас настал поворотный момент. И не только для Израиля, но и лидеров других стран.
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Заявление Беньямина Нетаньяху
Премьер Израиля заявил, что Израиль будет бороться и не сдастся тирании и террору.
Возвратный момент для лидеров и стран. Пора для всех нас решить, готовы ли мы бороться за будущее, полное надежд и обещаний, или сдаться тирании и террору. Будьте уверены, Израиль будет бороться,
– сказал он.
Комментируя тысячи жертв в Секторе Газы, Нетаньяху заявил, что необходимо проводить разницу между "убийством невиновных и непреднамеренными жертвами, сопровождающими каждую законную войну".
Кроме того, он сказал, что ХАМАС будет использовать живые щиты и прятаться в подвалах больниц. Также Нетаньяху сказал, что террористы не разрешают гражданским лицам покинуть районы, которые Израиль приказал эвакуировать.
Израиль не согласится на прекращение огня
Говоря о прекращении огня, премьер Израиля заявил, что его страна не согласится на него, как США после Перл-Харбора или 11 сентября. Он подчеркнул, что призывы к прекращению огня означают сдаться ХАМАС.
Израиль не согласится на прекращение боевых действий… призывы к прекращению огня – это призывы к Израилю сдаться Хамасу, сдаться терроризму, сдаться варварству. Этого не произойдет,
– заявил Нетаньяху.
В конце речи он напомнил – в Библии написано о том, что "есть время мира и время войны", добавив, что "пришло время войны".
Израиль начал наземную операцию
- 28 октября Беньямин Нетаньяху официально заявил о начале наземной операции в секторе Газа. Он отметил, что целые войны Израиля – уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС и возвращение домой заложников.
- 30 октября спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что танки добрались до окрестностей города Газа. Кроме того, зафиксировано появление тяжелых бронированных машин ЦАХАЛ в районе Зайтун.