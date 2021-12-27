Израиль первым в мире начал вакцинировать четвертой дозой против COVID-19

Израиль первым в мире начал кампанию вакцинации граждан от коронавируса четвертой дозой. Прививки уже проводят в Медицинском центре Шиба вблизи Тель-Авива.

Четвертую дозу вакцины сейчас получили 150 медицинских работников. Они прививались препаратом Pfizer / BioNTech.

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"Надеюсь, мы сможем доказать, что четвертая бустерная доза действительно защищает против Омикрона, что является насущной потребностью сейчас", – рассказал профессор Якоб Лави.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил, что четвертую дозу вакцины получат люди старше 60 лет, медработники и лица с хроническими заболеваниями через 4 месяца после третьей дозы.

Израиль еще в начале 2021 года стал первой страной, которая начала вакцинацию от COVID-19.

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Коронавирус в Израиле: последние новости

В Израиле проходят испытания препарата Amor-18 от израильской биотехнологической компании Amorphical. Все 18 подопытных, принимавших таблетки, выздоровели от коронавируса.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет после совещания, посвященного распространению штамма Омикрон в мире, призвал людей вакцинироваться.

В Израиле с 23 ноября начали вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Стоит заметить, что с начала пандемии коронавируса в Израиле заразились свыше миллиона граждан. По состоянию на 27 декабря, в стране болеют более чем 12 тысяч человек.

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