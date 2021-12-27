Четверту дозу вакцини наразі отримали 150 медичних працівників. Вони щепилися препаратом Pfizer/BioNTech.

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"Сподіваюся, ми зможемо довести, що четверта бустерна доза дійсно захищає проти Омікрону, що є нагальною потребою зараз", – розповів професор Якоб Лаві.

Перм'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет раніше заявив, що четверту дозу вакцини отримуватимуть люди віком понад 60 років, медпрацівники й особи з хронічними захворюваннями через 4 місяці після третьої дози.

Зверніть увагу! Ізраїль ще на початку 2021 року став першою країною, яка почала вакцинацію від COVID-19.

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Коронавірус в Ізраїлі: останні новини

В Ізраїлі проходять випробування препарату Amor-18 від ізраїльської біотехнологічної компанії Amorphical. Усі 18 піддослідних, які приймали пігулки, одужали від коронавірусу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет після наради, присвяченої поширенню штаму Омікрон у світі, закликав людей вакцинуватися.

В Ізраїлі з 23 листопада почали вакцинувати від коронавірусу дітей, віком від 5 до 11 років.

Варто зауважити, що від початку пандемії коронавірусу в Ізраїлі інфікувалися понад мільйон громадян. Станом на 27 грудня, в країні хворіють більше ніж 12 тисяч осіб.

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