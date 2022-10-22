"Есть тайная договоренность с Россией": Пионтковский сказал, почему Израиль не снабжает Украину оружием

Израиль не поставляет Украине оружие, потому что когда-то давно договорился с Россией, что ее ПВО не будет реагировать на израильские ракеты, которые будут уничтожать иранские базы в Сирии. Израиль не хочет, чтобы Москва решила, что эта договоренность нарушена.

Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, что Израиль готов предоставить системы раннего предупреждения о ракетных атаках, но этого недостаточно.

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Тайная договоренность Израиля и России

Пионтковский рассказал, что существует тайная договоренность между Россией и Израилем. Она была достигнута лично бывшим премьером Нетаньяху, который встречался с Путиным очень часто, чуть ли не по 7 раз в год ездя в Москву. Они обсуждали очень важный для Израиля вопрос.

Иран, который угрожает разрушить Израиль, начал создавать военные базы в Сирии, буквально на границе с Израилем. Израиль договорился с Москвой, что он будет безнаказанно уничтожать иранские объекты, и российская ПВО не будет ему мешать. Это ценная договоренность,

– отметил российский публицист.

Пионтковский сказал, почему Израиль не поставляет оружие Украине: смотрите видео

Израиль придерживается ее

Он продолжил, что Израиль придерживается ее. Поэтому он избегает действий, которые могли бы не понравиться России и заставили бы ее отказаться от этой договоренности. Израиль отмечает, что у него тоже есть проблемы с безопасностью.

"Однако все равно оказывает помощь защитного характера, медицинского и некоторые системы обороны. Впрочем, он не готов переходить эти границы, из-за деликатных отношений с Москвой", – подчеркнул Пионтковский.

По его словам, не стоит так переживать из-за Израиля. Его можно понять из-за проблем в Сирии, и его помощь не так критична. Гораздо важнее, чтобы США поставляли ракеты, а та же Германия танки "Leopard", о которых говорится уже несколько месяцев.

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