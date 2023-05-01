29 апреля на самой высокой горе Хермон начался снегопад. А другие районы накрыли ливни, местами с градом. Соответствующие кадры непогоды обнародовали местные СМИ, информирует 24 Канал.

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Израиль атаковала непогода

По словам синоптиков, в центре Израиля прогнозировались осадки, а также усиление ветра и высоты волн в Средиземном море. Так, в поселке Джулис в Западной Галилее пустился дождь с градом.

А на горе Хермон выпал снег. Температура воздуха там опустилась ниже 0 градусов.

Туристические маршруты пришлось закрыть из-за непогоды, чтобы не подвергать риску людей.

Непогода в Израиле / Скриншоты с видео

В настоящее время существует опасность обрушения деревьев. Предварительно, потепление ожидается с 1 мая.

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