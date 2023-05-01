29 квітня на найвищій горі Хермон почався снігопад. А інші райони накрили зливи, подекуди з градом. Відповідні кадри негоди оприлюднили місцеві ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Ізраїль атакувала негода

За словами синоптиків, у центрі Ізраїлю прогнозували опади, а також посилення вітру та висоти хвиль у Середземному морі. Так, у селищі Джуліс у Західній Галілеї пустився дощ із градом.

А на горі Хермон випав сніг. Температура повітря там опустилася нижче за 0 градусів.

Туристичні маршрути довелося закрити через негоду, щоб не наражати на ризик людей.

Негода в Ізраїлі / Скриншоти з відео

Наразі є небезпека обвалення дерев. Попередньо, потепління очікується з 1 травня.

Негода в інших місцях