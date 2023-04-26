Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що там ускладнення погодних умов. Варто зазначити, що на 26 квітня похолодання обіцяли на Заході та частково – на Півночі України.

Дивіться також В Україні різко похолодає: де та яку найнижчу температуру прогнозують

Що відомо про погоду на горі Піп Іван

Станом на 08:00, 26 квітня 2023 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів,

– написав гірський пошуково-рятувальний пост.

Вони також пояснили, що на горі Піп Іван Чорногірський:

вітер західний 15 – 17 метрів за секунду;

хуртовина;

падає сніг;

температура повітря -5 градусів.



На горі Піп Іван мороз, погіршена видимість та падає сніг / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Варто зазначити, що напередодні 25 квітня там була хмарна погода. Видимість була також до 30 метрів. Однак вітер був значно менший – південно-західний 10 метрів за секунду, температура повітря становила 1 градус морозу.



Піп Іван 25 квітня 2023 року / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

В Україні буде похолодання

Наталка Діденко попередила, що в Україну прийде атмосферний фронт від циклону Udo. Саме він принесе похолодання на Заході України. Синоптики прогнозують 26 квітня всього до +8...+13 градусів вдень та дощі.

Циклон частково торкнеться Вінницької, Житомирської, Київської та Одеської областей.

У інших регіонах далі буде тепла, сонячна погода. Температура сягатиме орієнтовно +16...+21 градус тепла.

Вже 27 квітня похолодає на значній частині України. Там також падатимуть дощі. Тільки на Сході, попри дощову погоду, буде тепло – до +17...+20 градусів. Детальніше про погоду – читайте тут.