Нетаньяху впервые признал, что пейджерные атаки на "Хезболлу" осуществил Израиль

Израильский премьер-министр признал, что за масштабными взрывами пейджеров на членов "Хезболлы" стоят они. Это произошло во время еженедельного заседания кабинета министров.

24 Канал пишет со ссылкой на The Times of Israel, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что именно их страна стоит за атаками на пейджеры и рации "Хезболлы" в сентябре.

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Что сказал Нетаньяху о взрывах пейджеров и раций у "Хезболлы"

Операция с использованием пейджеров и устранение (лидера "Хезболлы" Хасана – 24 Канал) Насралы были проведены, несмотря на противодействие чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них лиц в политическом эшелоне,

– заявил Нетаньяху.

Кстати, издание ABC News со ссылкой на источник в американской разведке написало, что в подготовке операции участвовали подставные компании, связанные с офицерами израильской разведки.

Издание The Washington Post отмечало, что Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров. По данным журналистов, подставные компании, такие как BAC Consulting, служили прикрытием для производства пейджеров, содержащих взрывчатку и дистанционный переключатель.