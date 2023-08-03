Израильское ПВО "Праща Давида" впервые покинет страну: США разрешили ее продажу члену ЕС и НАТО

Израиль получил от США разрешение на продажу системы ПВО "Праща Давида". Ее захотела приобрести одна из стран-членов НАТО и ЕС.

Поскольку "Праща Давида" – совместная разработка Израиля и США, то от последних нужно было получить разрешение. Вашингтон дал "зеленый свет", а это значит, что систему ПВО отправят за границу.

Читайте также Это марафон, а не спринт, – в Пентагоне развеяли иллюзию относительно быстрого контрнаступления ВСУ

Впервые "Праща Давида" покидает Израиль

Заметим, что выразила желание приобрести эту систему ПВО в Финляндии. Поскольку США разрешили, мы наблюдаем, как творится новейшая история вооружения. Ведь это впервые "Праща Давида" покидает страну и отправляется за границу, чтобы защищать другое государство.

Обратим внимание на то, что Финляндия заявила о том, что стремится приобрести "Пращу Давида" еще в апреле 2023 года. Сделала это страна на следующий день после того, как стала членом НАТО.

Ожидается, что Финляндия и Израиль в ближайшие дни подпишут соглашение. Ее стоимость – около 316 миллионов евро.

Что известно о "Праще Давида"

Это система ПВО, изготовленная компанией Rafael Advanced Defense Systems. Она способна перехватывать ракеты и снаряды. А делает она это на расстоянии до 300 километров.

Известно, что Израиль использует ее с 2017 года. Она служит системой среднего уровня внутри комплекса ПРО.

Она служит системой среднего уровня внутри комплекса ПРО. Впервые ее успешно применили в мае 2023 года. Ее применяли во время контртеррористической операции "Щит и стрела".

Тем временем Украина на шаг ближе к получению F-16. Глава государства рассказал, когда учения начнут наши военные.

Когда стартуют обучение на F-16

Владимир Зеленский встретился с послами 2 августа. Во время общения с ними, он анонсировал начало обучения наших пилотов на истребителях западного образца

F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что сейчас следует работать на все 100% с государствами, которые:

имеют эти самолеты,

смогут после учебы передать их Украине.

Это мощная, сложная задача. Быстрее должно состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах говорится,

– подытожил глава государства.

Напомним, что Украина может получить F-16 весной 2024 года. Также существует предположение, что западные истребители могут прибыть быстрее. В лучшем случае – в конце этого года.