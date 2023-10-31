ХАМАС утверждает, что якобы отбивает наземный штурм ЦАХАЛ: Израиль объявил третью фазу операции

Израиль продолжает развивать свою операцию по уничтожению боевиков ХАМАС. Между тем они заявляют, что отбивают наземный штурм ЦАХАЛ.

Так, утром во вторник 31 октября боевики ХАМАС заявили, что выпустили противотанковые ракеты по войску Израиля. В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг призывы прекратить боевые действия, усугубляющие гуманитарный кризис в палестинском анклаве.

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Боевики будто вступили в бой с ЦАХАЛ

В понедельник стало известно, что израильские войска нацелились на главную дорогу Газы с севера на юг, а также атаковали город Газа с двух направлений. Также Израиль заявил, что смог освободить из плена ХАМАС солдата, одного из 239 заложников, захваченных 7 октября.

Тем временем бригады "Аль-Кассам", вооруженного крыла ХАМАС, заявили, что утром вторника вступили в бой с силами Израиля, "вторгшиеся на южную ось Газы, (в том числе) с пулеметами, и обстрелявшие четыре автомобиля ракетами "Аль-Ясин 105". Речь идет о противотанковых ракетах местного производства. Также боевики заявили, что обстреляли ракетами два израильских танка и бульдозера на северо-западе Газы.

Израиль расширил наземные операции

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари вечером 30 октября во время брифинга отметил, что израильское войско продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа. В Газу для продолжения скоординированных операций на суше, в воздухе и на море в полном составе входят дополнительные силы пехоты, бронетехники и боевой инженерии.

Он отметил, что за прошедшие сутки удалось ликвидировать десятки террористов. По его словам, военный план выполняется по назначению и будет продолжаться в соответствии с задачами.

На севере, ранее сегодня (30 октября – 24 Канал), мы ликвидировали террористическую ячейку, которая пыталась обстрелять Израиль в районе Рош ха-Никра. Силы ЦАХАЛ атаковали разные объекты террористической инфраструктуры Хезболлы в ответ на ракетные обстрелы Израиля,

– отметил он.

По словам Хагари, войско ЦАХАЛ продолжает развертывание вдоль северной границы в очень высокой готовности. Военные нацелены на любого стреляющего или стремящегося проникнуть на территории Израиля.

Вернемся к израильскому солдату, которого удалось освободить из плена. Речь идет о рядовой Оре Мегидиш, которую спасли во время ночной операции. По словам ЦАХАЛ и службы безопасности, военная находится в хорошем состоянии и уже встретилась со своей семьей. Заметим, что Мегидиш была солдатом-наблюдателем, попавшим в заложники в ХАМАС, когда террористы штурмовали базу Нахаль Оз 7 октября.

Обратим внимание на слова премьер-министра Израиля Нетаньяху. Он отметил, что военная операция вступила в третью фазу. Она включает расширение наземных операций в анклаве.