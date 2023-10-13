Это позорно, – постпред Израиля отреагировал на заявление ООН об эвакуации жителей Сектора Газы

Армия Израиля отдала приказ жителям северной части Газы эвакуироваться, а ООН считает, что это приведет к разрушительным гуманитарным последствиям. На это уже отреагировал постпред Израиля.

Так, представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что такая реакция – позорная. По его словам, теперь ООН "читает проповеди Израилю".

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Постпред Израиля отреагировал на реакцию ООН на приказ об эвакуации жителей Сектора Газы

Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям Газы позорная! В течение многих лет ООН закрывала глаза на вооружение ХАМАС и использование гражданского населения и гражданской инфраструктуры сектора Газа как приюта для оружия и убийств,

– заявил Эрдан.

Он отметил, что вместо того, чтобы стать на сторону Израиля, ООН "читает проповеди Израилю". По словам Эрдана, организации следует сосредоточиться на возвращении в Израиль заложников, а также осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону.

Что этому предшествовало